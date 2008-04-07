صندوق تعاون به موسسه اعتباری الکترونیکی تبدیل می شود

ماشاءا.. عظیمی در گفتگو با مهر به تشریح برنامه ها و اولویتهای کاری سال 87 صندوق تعاون کشور پرداخت و گفت: کمک به تشکیل و راه اندازی بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری که از سال گذشته شروع شده، تک رقمی شدن مطالبات معوق، توانمند سازی تعاونی ها، حرکت به سوی تبدیل شدن به یک موسسه اعتباری قوی الکترونیکی در راستای تشکیل بانک توسعه تعاون و کمک به موفقیت طرح مسکن مهراز مهمترین برنامه های سال جاری صندوق تعاون کشور است.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور در خصوص برنامه های سال 86 این موسسه اظهار داشت: در 2 سال گذشته، صندوق در قالب 75 هزار پرونده اعتباری حدود 636 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها پرداخت نمود که این رقم در برابر پرداخت 585 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها در 3 دولت گذشته رقم چشمگیری بوده است.

وی 54 درصد از کل عملکرد صندوق تعاون را در 2 سال دولت نهم اعلام و تصریح کرد: در بخش توانمند سازی تعاونی ها طی 2 سال گذشته 402 درصد رشد را شاهد بودیم که این عملکرد در راستای سیاست دولت نهم انجام شده است.

عظیمی به پرداخت حدود 430 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی ها در قالب 50 هزار و 500 پرونده در سال 86 اشاره نمود و بیان داشت: صندوق تعاون در سال گذشته اولین موسسه اعتباری دولتی بوده که به کاهش نرخ سود اقدام نمود و علاوه بر آن توانست 30 درصد مطالبات معوق سال 84 را به 11 درصد در پایان سال 86 کاهش دهد.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور در پاسخ به پرسش کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال 87 گفت: موسسه اعتباری بخش تعاون در کاهش نرخ سود تابع مقررات بانک مرکزی و دولت است و اگر قرار باشد کاهش مجدد نرخ سود اتفاق افتد آن را می پذیرد و اجرا می کند.