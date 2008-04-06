وزیر نفت در کمیسیون انرژی/ 153 میلیون متر مکعب کمبود گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد حسینی مخبر کمیسیون انرژی مجلس در پی نشست عصر امروز این کمیسیون در جمع خبرنگاران به حضور غلامحسین نوذری وزیر نفت همراه با همه معاونان در این نشست اشاره کرد و از ارائه گزارشی از وضعیت صنعت نفت در سال گذشته و پیش‌بینی‌های مربوط به سال جاری خبر داد.



به گفته حسینی براساس گزارشات ارایه شده توسط مسئولان وزارت نفت در سال جاری، کشور روزانه به 5/17 لیتر بنزین وارداتی نیاز دارد که ارزش مالی آن 4 میلیارد و 300 میلیون دلار خواهد بود و این درحالی است که دولت تنها مجوز واردات 3 میلیارد دلار را بنزین را از مجلس گرفته است.



مخبر کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که براساس گزارشات ارایه شده از سوی مسئولان وزارت نفت، در حوزه پخش و پالایش 9 طرح و در حوزه پتروشیمی 12 طرح، به بهره ‌برداری می رسد همچنین از فازهای 7 و 8 پارس جنوبی در خرداد ماه بهره ‌برداری خواهد شد .



حسینی همچنین با اشاره به اینکه کل تولید گاز کشور در سال87 به 524 ملیون مترمکعب می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود مصارف صنعتی وخانگی در سال جاری به 677 میلیون متر مکعب برسد، گفت : با این حساب 153 میلیون متر مکعب کمبود گاز خواهیم داشت که باید چاره اندیشی شود .



