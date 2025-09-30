  1. استانها
مسابقات المپیاد «بچه‌های مسجد» در کاشان برگزار شد

کاشان - سومین دوره المپیاد ورزش محلات با برگزاری رقابت‌های تنیس روی میز «جام بچه‌های مسجد» ویژه آقایان با شعار با ورزش در اوج اقتدار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره المپیاد ورزش محلات با برگزاری رقابت‌های تنیس روی میز «جام بچه‌های مسجد» ویژه آقایان، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و با شعار با ورزش در اوج اقتدار برگزار شد.

این مسابقات به یاد شهدای اقتدار با استقبال گسترده در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن تنیس روی میز خلیج فارس واقع در مجتمع ورزشی امام مهدی (عج) پیگیری شد.

در بخش نونهالان، پس از رقابت ۵۰ شرکت‌کننده و انجام ۱۲۱ بازی، پارسا حلوایی بر سکوی نخست ایستاد، ارشان طهرانی دوم شد و شایان صدیقی و آرش آزادبخت به صورت مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی نوجوانان، با حضور ۴۱ شرکت‌کننده و انجام ۸۰ بازی، سهیل شمس عنوان قهرمانی و حسام‌الدین جهانی‌زاده مقام دوم را کسب کرد و پارسا حلوایی و آرش آزادبخت به صورت مشترک سوم شدند.

رقابت‌های رده سنی بزرگسالان نیز با حضور ۱۹ شرکت‌کننده پیگیری شد که سهیل شمس مقام اول و مهدی خبرگی به ترتیب اول و دوم شدند و سروش عربی و محمد اسکندری به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

مسئولیت داوری این رقابت‌ها که با همکاری اتحادیه کانون‌های فرهنگی، اداره آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج و هیئت تنیس روی میز انجام شد بر عهده محمدرضا حنطه و احمد بهادری، به عنوان سرپرست مسابقات بود.

