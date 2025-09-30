به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره المپیاد ورزش محلات با برگزاری رقابت‌های تنیس روی میز «جام بچه‌های مسجد» ویژه آقایان، به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و با شعار با ورزش در اوج اقتدار برگزار شد.

این مسابقات به یاد شهدای اقتدار با استقبال گسترده در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در سالن تنیس روی میز خلیج فارس واقع در مجتمع ورزشی امام مهدی (عج) پیگیری شد.

در بخش نونهالان، پس از رقابت ۵۰ شرکت‌کننده و انجام ۱۲۱ بازی، پارسا حلوایی بر سکوی نخست ایستاد، ارشان طهرانی دوم شد و شایان صدیقی و آرش آزادبخت به صورت مشترک مقام سوم را از آن خود کردند.

در رده سنی نوجوانان، با حضور ۴۱ شرکت‌کننده و انجام ۸۰ بازی، سهیل شمس عنوان قهرمانی و حسام‌الدین جهانی‌زاده مقام دوم را کسب کرد و پارسا حلوایی و آرش آزادبخت به صورت مشترک سوم شدند.

رقابت‌های رده سنی بزرگسالان نیز با حضور ۱۹ شرکت‌کننده پیگیری شد که سهیل شمس مقام اول و مهدی خبرگی به ترتیب اول و دوم شدند و سروش عربی و محمد اسکندری به صورت مشترک بر سکوی سوم ایستادند.

مسئولیت داوری این رقابت‌ها که با همکاری اتحادیه کانون‌های فرهنگی، اداره آموزش و پرورش، اداره ورزش و جوانان، تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج و هیئت تنیس روی میز انجام شد بر عهده محمدرضا حنطه و احمد بهادری، به عنوان سرپرست مسابقات بود.