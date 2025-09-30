  1. استانها
  2. اصفهان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۲

عامل ۲۰ فقره سرقت در خمینی شهر دستگیر شد

عامل ۲۰ فقره سرقت در خمینی شهر دستگیر شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری سارق داخل خودرو و اعتراف متهم به ۲۰ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اقدامات هوشمندانه خود فردی که در چندین فقره سرقت داخل خودرو دست داشت را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه این متهم ۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۴ دستگاه پخش خودرو، ۵ عدد باند پخش صوت خودرو، ۲ دستگاه دریل، یک دستگاه مانیتور و چندین اقلام دیگر که همگی مسروقه بوند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ۲۰ فقره سرقت اعتراف که در این خصوص متهم به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد خبر 6607167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها