عامل ۲۰ فقره سرقت در خمینی شهر دستگیر شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر با اقدامات هوشمندانه خود فردی که در چندین فقره سرقت داخل خودرو دست داشت را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی افزود: کارآگاهان در بازرسی از مخفیگاه این متهم ۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه، ۴ دستگاه پخش خودرو، ۵ عدد باند پخش صوت خودرو، ۲ دستگاه دریل، یک دستگاه مانیتور و چندین اقلام دیگر که همگی مسروقه بوند را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر ارزیابی کارشناسان ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ۲۰ فقره سرقت اعتراف که در این خصوص متهم به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.