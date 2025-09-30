  1. استانها
استاندار اصفهان: رشد خیره‌کننده ۳۶ برابری سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان

استاندار اصفهان گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در اصفهان در ۶ ماه نخست سالجاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد خیره‌کننده ۳۶ برابری مواجه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از رشد کم‌سابقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان در مرکز خدمات سرمابه‌گذاری خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، تعداد ۱۶ فقره مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۵۵۳ دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی استان به تصویب رسیده است.

استاندار اصفهان به مقایسه آماری این موفقیت با مدت مشابه در سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: این آمار از لحاظ تعداد مجوزها حدود ۵ برابر و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری دارای رشد قابل توجه ۳۶ برابری است.

وی در ادامه به عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و وارده در این بازه زمانی به ترتیب بیش از ۱۶ برابر و ۳.۶ برابر افزایش یافته که نشان از تداوم روند مثبت و شتابان در این حوزه دارد.

وی در پایان از آمادگی کامل این مرکز برای همکاری و پیگیری بیشتر در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحقق هر چه بهتر و عملیاتی‌تر شعار سال، خبر داد.

