به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از رشد کم‌سابقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ۶ ماهه نخست سال جاری در استان در مرکز خدمات سرمابه‌گذاری خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، تعداد ۱۶ فقره مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۵۵۳ دلار در هیات سرمایه‌گذاری خارجی استان به تصویب رسیده است.

استاندار اصفهان به مقایسه آماری این موفقیت با مدت مشابه در سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: این آمار از لحاظ تعداد مجوزها حدود ۵ برابر و از نظر ارزش سرمایه‌گذاری دارای رشد قابل توجه ۳۶ برابری است.

وی در ادامه به عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز اشاره و خاطرنشان کرد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و وارده در این بازه زمانی به ترتیب بیش از ۱۶ برابر و ۳.۶ برابر افزایش یافته که نشان از تداوم روند مثبت و شتابان در این حوزه دارد.

وی در پایان از آمادگی کامل این مرکز برای همکاری و پیگیری بیشتر در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تحقق هر چه بهتر و عملیاتی‌تر شعار سال، خبر داد.