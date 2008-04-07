مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ و جزئیات ثبت نام در آزمون جامع مدرک معادل کاردانی اعلام شد

وزیر اقتصاد درباره گرانی ها به مجلس توضیح می دهد

با تصویب مجلس صورت گرفت؛ منع حقوقدانان شورای نگهبان از داشتن چند شغل

یارانه بنزین و نان نقدی می شود



اعتماد:

اتاق تهران از مهمترین عوامل افزایش قیمت ها گزارش داد، 24 توصیه به دولت برای مهار تورم

صفار هرندی: سفارتخانه ها هنرمندان را علیه منافع ملی تشویق می کنند

توافق درباره سپر دفاع موشکی در آخرین دیدار دو رئیس جمهور، چراغ سبز روسه به آمریکا

وزارت کشور به خود نمره 10 داد



اعتماد ملی :

مجلس به دنبال حذف دو شغله های شورای نگهبان

در اسفند 86 نسبت به اسفند 85 پدید آمد، رشد 5/22 درصدی تورم

اتاق بازرگانی تهران عوامل تاثیر گذار بر تورم را ارزیابی کرد، فرودستان زیر فشار مضاعف



ایران :

با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال جدید، فرهنگیان زودتر بازنشسته می شوند

سفر دبیر کل اوپک به تهران برای چاره جویی درباره نفت 100 دلاری

از چهارشنبه آغاز می شود، سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به خراسان رضوی



ابرار:

وزیر دفاع آمریکا: واشنگتن خواستار حل دیپلماتیک اختلافات خود با ایران است

دانش جعفری: در جذب منابع مردمی و بخش خصوصی ضعیف عمل شده است

عضو فراکسیون اصولگرایان : تغییرات قبلی کابینه هم در ابتدا از سوی سخنگو انکار می شد



ابتکار:

ضیافت بازماندگان برای راهیافتگان در بهارستان، گام اول ریاست

رئیس جمهور آمریکا: ایران دیگر نیازی به غنی سازی ندارد! شام آخر بوش و پوتین در سواحل سیاه

چهره کلیدی کابینه در مقابل دو راهی بزرگ، الهام از دولت می رود؟



اسرار:

دیدار خداحافظی بوش و پوتین در روسیه

مدیر عامل شرکت ملی پالایش : درخواست معاون وزیر نفت برای تداوم عرضه بنزین آزاد

محمد رضا خبار: اعتماد ملی ؛ قویترین حزب در حفظ جایگاه



پول:

وزیر اقتصاد : رشد 8 درصدی محال است

نادران: دانش جعفری نمی خواهد بماند

بانک مرکزی اعلام کرد: تورم در سال گذشته ، 6/18 درصد



تهران امروز:

برای کارکنان دولت ابلاغ شد، سهام به جای پاداش پایان خدمت

سفیر ایران در امارات خبر داد: برگزاری کمیسیون عالی ایران و امارات

مجلس دراولین جلسه 87 تصویب کرد، منع شاغلان قوا از عضویت در شورای نگهبان

روزگذشته مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با همتای روسی خود درجهت اخذ موافقت با طرح سپرموشکی در اروپا به نتیجه نرسید، اختلافات راهبردی آمریکا و روسیه حل نشد



جام جم:

جراحی بزرگ اقتصاد ایران یارانه ها نقدی می شود

ادامه مخالفت روسیه با سپر موشکی آمریکا، بوش باز هم در متقاعد کردن پوتین ناکام ماند

با تصویب مجلس ، عضویت شاغلان قوای سه گانه در شورای نگهبان ممنوع شد



جوان:

ممنوعیت عضویت شاغلان قوای سه گانه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان

تحول اقتصادی سال 87؛ پرداخت نقدی یارانه ها

وزارت رفاه موظف به اعلام هر ساله خط شدید فقر شد، آغاز خروج خط فقر از فضای ابهام و انکار



جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار با ابراهیم جعفری رئیس حزب الدعوه عراق: نگرانی ایران از اوضاع عراق جدی و عمیق است

منابع سوری فاش کردند، عوامل پشت پرده ترور عماد مغنیه

مدیر کل صدور پروانه شهرداری تهران:امسال قیمت تراکم واحدهای مسکونی وغیر مسکونی افزایش نمی یابد



خراسان:

یک خبر درباره برنامه دولت برای نقدی کردن یارانه ها

افشار: بازشماری آرا در اکثرموارد نشان داد اختلاف نتیجه زیر یک درصد است

دانش جعفری: لزومی ندارد در مورد نرخ سود بانکی سالانه تصمیم گیری شود



حمایت:

وزیر دادگستری دراولین جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران: احساس امنیت را در جامعه تقویت کنیم

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد: صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر تدوین برنامه سوم توسعه قضایی کشور

حدادعادل: در نو آوری باید تعقل کرد

وزیر نفت: قیمت واقعی نفت هنوز از 26 سال پیش کمتر است



حیات نو:

در گزارش اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، نگرانی از سیر صعودی نرخ تورم

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت خبر داد: رکورد 62 میلیارد دلاری در آمد نفتی

مدیر عامل پالایش و پخش خواستار شد، تداوم عرضه بنزین آزاد تا پایان سال

بوش هم موفق نشد، ادامه رویارویی روسیه و آمریکا



خبر:

موفقیت جدید محققان ایرانی در دستیابی به روش بی نظیری در راکتورهای هسته ای ، جشن بزرگ هسته ای فردا در سراسر ایران

ناکامی روسای جمهور آمریکا و روسیه بر سر برنامه سپر موشکی ، بوش و پوتین: اختلافات جدی است

شرایط جدید معافیت مالیاتی خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات اعلام شد



دنیای اقتصاد:

سخنگوی دولت، هدف نخستین مصوبه سال نو؟ چالش جدید مجلس با دولت

جزئیات طرح ویژه احمدی نژاد چیست؟ عزم خانه تکانی در اقتصاد ایران

بورس تهران در انتظار بسته پولی دولت



سیاست روز:

سیاست روز از شرایط جدید ترخیص کالا گزارش می دهد؛ ابهام در پرداخت خسارت به وارد کنندگان کالا

گزارش سیاست روز از دلایل عدم استقلال مردم در عرضه بنزین آزاد؛ دولت، جیب مردم را پر از بنزین کرده بود

رئیس ستاد انتخابات کشور: بازشماری نتیجه انتخابات را تغییر نداده است



صدای عدالت:

رشد نقدینگی ، بی انضباطی مالی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی ، گزارش هشدار دهنده اتاق بازرگانی از دلایل تورم

رایزنی ها با منتخبان مجلس هشتم آغاز شد، اولین گام برای بقا

با مصوبه مجلس؛ خداحافظی الهام از دولت یا مجلس

احضار اعملی به دادگاه کارکنان دولت



عصر اقتصاد:

طرح بزرگ تحول اقتصادی نقدی کردن یارانه هاست

رئیس جمهور دردیداردبیر کل اوپک: اعضای اوپک باید بانک مشترک و ارز واحد داشته باشند

الیاس نادران: وزیر اقتصاد درباره گرانی به مجلس توضیح می دهد

افزایش 10 درصدی قیمت آهن



قدس:

قدس ازتحولات اقتصادی دولت گزارش می دهد، پرداخت نقدی یارانه ها در سال جاری

احمدی نژاد در دیدار دبیر کل اوپک: اعضای اوپک باید بانک مشترک و پول واحد داشته باشند

جشن ملی فناوری هسته ای با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، سه شنبه هسته ای ایرانیان



قیام:

افشار خبر داد: نمره سلامت انتخابات ؛ 17

با تصویب مجلس ، تصدی بیش از یک شغل در قوای سه گانه ممنوع شد

مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد هشدار داد: برخورد شدید با استفاده کنندگان از اسامی بیگانه



کاروکارگر:

رئیس ستاد انتخابات خبر داد: طرح وزارت کشور برای محدود کردن تعداد نامزدهای انتخاباتی

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در سال 86 به 4/18 درصد رسید

حداد عادل: کالاهای تولیدی کشورهای توهین کننده به مقدسات اسلامی باید تحریم شود



کارگزاران:

نخستین مصوبه مجلس پس از یک ماه تعطیلی ، عضویت در شورای نگهبان شغل است

اختلاف وزیران کار و اقتصاد بر سر نرخ سود

هشدار اتاق بازرگانی به دولت، رشد نقدینگی امسال از 40 درصد می گذرد



کیهان:

به رغم فشار ریاض برای سانسور نتیجه تحقیقات ، فاش شد؛ همکاری عربستان و اردن با سیا و موساد در ترور مغنیه

در دیدار با دکتر احمدی نژاد، دبیر کل اوپک: حذف دلار در معاملات نفتی قطعی است

بازنشستگان دولتی به جای پاداش نقدی سهام دریافت می کنند



همشهری:

انتقاد بخش خصوصی از بی انضباطی مالی وافزایش نقدینگی

باوجود تکذیب سخنگوی دولت، ادامه دارد، گمانه زنی ها درباره تغییرات کابینه

یارانه بنزین و نان نقدی پرداخت می شود



هدف واقتصاد:

احمدی نژاد در دیدار با دبیر کل اوپک تاکید کرد: ایجاد بانک مشترک و ارز واحد اوپک

بازار با سکه کنار آمد

یک مقام آگاه خبر داد: آغاز پرداخت مرحله به مرحله یارانه های نقدی