ضرغام خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور دانشجویان در مرکز سالمندان گفت: این بازدید با هدف تجلیل و تکریم سالمندان و ارتقا روحیه سالمندان انجام شد.

مسئول فرهنگی دانشگاه پیام نور گناوه افزود: این بازدید به عنوان یک فرصت ارزشمند برای تبادل تجربه و دانش بین دانشجویان رشته علوم تربیتی و سالمندان تلقی شد و امید می‌رود که تداوم این گونه ارتباطات، به آگاهی و درک بیشتر نسل جوان از چالش‌های پیش روی سالمندان منجر شود.

وی گفت: در این بازدید دانشجویان با گل و شیرینی سالمندان را مورد تکریم قرار دادند.