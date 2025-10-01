نورعلیوند: ۶۳ سالمند توسط بهزیستی ایلام نگهداری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نورعلیوند صبح روز چهارشنبه به مناسبت هفته سالمندان بیان کرد: اگرچه تعداد سالمندانی که در این مراکز پذیرش شده اندک بوده ولی سالمندان نیاز به محیط منزل و حضور در کنار اعضای خانواده دارند.

وی با اشاره به حمایت بهزیستی از پنج هزار و ۴۹ سالمند گفت: خوشبختانه عمده سالمندان ایلام در منزل و نزد خانواده هایشان نگهداری شده و این تعداد محدود به مراکز بهزیستی سپرده شده اند.

وی یکی از اقدامهای بهزیستی برا جلوگیری از سپردن سالمندان به مراکز بهزیستی را طرح ویزیت در منزل سالمندان عنوان و ادامه داد: در این طرح سالمندان جامعه هدف توسط تیم درمانی متشکل از پرستاران، مددکاران و پزشکان در منزل ویزیت و مورد بازدید و درمان قرار می گیرند.

مدیر کل بهزیستی ایلام عمده خدمات ارایه شده به سالمندان جامعه هدف را آموزشی، توانبخشی، مراقبتی، کاردرمانی، پرستاری، فیزیوتراپی، مددکاری، روانشناسی، حرفه آموزی و غیره عنوان کرد.

وی همچنین به فعالیت بنیاد فرزانگان نیز اشاره و گفت: این مرکز به عنوان تخصصی ترین موسسه اجتماع محور مرتبط با امور سالمندان بوده که در راستای ارایه خدمات به جامعه سالمندان در مرکزاستان راه اندازی شده است.

نورعلیوند یادآور شد: هدف اصلی ایجاد این مرکز تلاش در راستای ایجاد یک پایگاه اجتماعی به منظور هم اندیشی و تقویت و استمرار فعالیت‌های اجتماعی سالمند با استفاده از تجربه و تخصص سالمندان نخبه و تلاش در راستای تقویت آگاهی بخشی، ارائه آموزش و اجرای برنامه های فرهنگی، رفاهی، علمی و اجتماعی برای سالمندان است.

به گفته مدیر کل بهزیستی ایلام، سالمندان نیاز احترام بوده و جایگاه آنها باید در خانواده ها و جامعه حفظ و تکریم آنها باید به فرهنگی عمومی تبدیل شود.

۸ الی ۱۴ مهرماه امسال به عنوان هفته سالمندان با شعار حفظ کرامت، ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان با گام‌های محله‌محور"نامگذاری شده است.