حیدر کلهری مدیر امور کتابخانه های عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیده شدن یک ردیف اعتباری برای این طرح در بودجه سازمان، گفت: این طرح سه مرحله ای که سال گذشته در ابتدای مرحله دوم ابتر ماند، با مشخص شدن ردیف اعتباری و دیده شدن 500 میلیون تومان بودجه برای اجرای آن تا چند روز دیگر آغاز می شود.

وی افزود: بر اساس برنامه باید تا پایان شهریور ماه سال جاری تمام 80 کتابخانه عمومی در اختیار ما در شهر تهران شبکه سازی شود. به دنبال این کار مرحله پایانی و فاز سوم طرح شامل زیباسازی و تامین خدمات و تاسیسات مورد نیاز این کتابخانه ها اجرا می شود.

مرحله دوم طرح تجهیز 80 کتابخانه عمومی تهران - که قرار بود با پایان پائیز 86 به اتمام برسد - به دلیل تخصیص نیافتن 400 میلیون تومان اعتبار مصوب، متوقف و اجرای مراحل بعدی آن به امسال موکول شد.



کلهری که پیشتر ابراز امیدواری کرده بود این طرح امسال به عنوان یکی از طرحهای اصلی در مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و در مقیاسی بزرگتر اجرا شود، گفت: ما در راستای شبکه سازی کتابخانه های عمومی تهران، بحث ایجاد کتابخانه های تخصصی را در هر کتابخانه عمومی پیگیری می کنیم. البته همه کتابخانه های عمومی تهران ظرفیت چنین کاری را ندارند و ما امیدواریم در 40 تا 50 درصد آنها این کار انجام شود و بتوانیم در 50 رشته مختلف کتابخانه هایی تخصصی داشته باشیم.

به گزارش مهر، مرحله نخست طرح تجهیز کتابخانه های عمومی شهر تهران با هدف افزایش سرانه مخاطب کتابخانه ها، تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی 80 کتابخانه عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تیرماه سال گذشته و با تجهیز و نوسازی کتابخانه های مناطق 2 ،4 و 11 شهر آغاز شد و با صرف 300 میلیون تومان اعتبار، مهرماه همان سال به پایان رسید اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار لازم برای آن، مرحله دوم طرح شامل شبکه ای کردن کتابخانه ها (ساخت کتابخانه مجازی تهران) زیباسازی و نماسازی آنها - که قرار بود تا پایان فصل پائیز سال 86 به انجام برسد - با وقفه ای سه ماهه مواجه و در نهایت متوقف شد. بر اساس برآورد انجام شده قرار بود مراحل سه گانه این طرح بزرگ با صرف هزینه ای در حدود 500 میلیون تومان تا پایان همان سال به اتمام برسد.

در حال حاضر نزدیک به 180 هزار نفر عضو فعال کتابخانه های عمومی تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستند.