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۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۰۸

الثوره در گزارشی اعلام کرد:

2 میلیون مین در جولان اشغالی/ 531 نفر قربانی انفجار مین های اسرائیلی

2 میلیون مین در جولان اشغالی/ 531 نفر قربانی انفجار مین های اسرائیلی

یک روزنامه سوری نوشت که رژیم صهیونیستی حدود دو میلیون مین در منطقه جولان اشغالی سوریه کار گذاشته که انفجار آنها تاکنون 531 قربانی به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره درگزارش خود آورده است : در روز جهانی آگاه سازی درباره خطرات مین ها و بسیج همه تلاشهای بین المللی برای حفاظت از مردم در برابر خطرات آن، رژیم اسرائیل همچنان همه معاهدات و توافقنامه های بین المللی درباره ممنوعیت ساخت، مین گذاری و تجارت آن نظیر توافقنامه اوتاوا را نادیده گرفته است و از امضای این توافقنامه خودداری می کند.

این روزنامه افزود: رژیم اسرائیل در منطقه جولان اشغالی، انواع مینهای کشنده و شدید انفجار و انواع بمبهای خوشه ای را کار گذاشته است که تعداد آنها حدود دو میلیون و تعداد میادین مین 76 میدان برآورد می شود.

به نوشته الثوره، روستای مجدل شمس از همه طرف با مین احاطه شده و شمار مینهای کارگذاشته شده رژیم اسرائیل به هنگام عقب نشینی از روستای القنیطره بیش از یک میلیون عدد است.

این روزنامه افزود: 531 نفر تاکنون بر اثر انفجار مین در منطقه اشغالی جولان قربانی شده اند که 202 نفر آنها شهید و 329 نفر نیز دچار معلولیتهای مختلف شده اند.

شایان ذکر است، رژیم اسرائیل همچنان از ارائه اطلاعات درباره محلهای مین گذاری کرده خود با وجود درخواست سازمان ملل متحد و سازمانهای انسانی برای  کمک  برای کشف مناطق مین گذاری شده برای حفاظت از مردم جولان مخالفت می کند.

کد مطلب 660818

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