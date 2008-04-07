2 میلیون مین در جولان اشغالی/ 531 نفر قربانی انفجار مین های اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره درگزارش خود آورده است : در روز جهانی آگاه سازی درباره خطرات مین ها و بسیج همه تلاشهای بین المللی برای حفاظت از مردم در برابر خطرات آن، رژیم اسرائیل همچنان همه معاهدات و توافقنامه های بین المللی درباره ممنوعیت ساخت، مین گذاری و تجارت آن نظیر توافقنامه اوتاوا را نادیده گرفته است و از امضای این توافقنامه خودداری می کند.

این روزنامه افزود: رژیم اسرائیل در منطقه جولان اشغالی، انواع مینهای کشنده و شدید انفجار و انواع بمبهای خوشه ای را کار گذاشته است که تعداد آنها حدود دو میلیون و تعداد میادین مین 76 میدان برآورد می شود.

به نوشته الثوره، روستای مجدل شمس از همه طرف با مین احاطه شده و شمار مینهای کارگذاشته شده رژیم اسرائیل به هنگام عقب نشینی از روستای القنیطره بیش از یک میلیون عدد است.

این روزنامه افزود: 531 نفر تاکنون بر اثر انفجار مین در منطقه اشغالی جولان قربانی شده اند که 202 نفر آنها شهید و 329 نفر نیز دچار معلولیتهای مختلف شده اند.

شایان ذکر است، رژیم اسرائیل همچنان از ارائه اطلاعات درباره محلهای مین گذاری کرده خود با وجود درخواست سازمان ملل متحد و سازمانهای انسانی برای کمک برای کشف مناطق مین گذاری شده برای حفاظت از مردم جولان مخالفت می کند.