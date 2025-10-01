  1. استانها
  2. اصفهان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

سرهنگ بساطی:دوج ۲۰۰ میلیاردی در شهرضا توقیف شد

اصفهان_جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از توقیف یک دستگاه خودروی سواری خارجی قاچاق، به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان شهرضا خبر داد.

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری خارجی دوج چارجر مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: طی بررسی صورت گرفته توسط مأموران مشخص شد سواری موصوف قاچاق و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و معتبر گمرکی است.

وی ارزش خودروی کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده خودرو پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شد.

