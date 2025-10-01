سرهنگ بساطی:دوج ۲۰۰ میلیاردی در شهرضا توقیف شد

سرهنگ حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری خارجی دوج چارجر مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه افزود: طی بررسی صورت گرفته توسط مأموران مشخص شد سواری موصوف قاچاق و فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و معتبر گمرکی است.

وی ارزش خودروی کشف شده را ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه برای راننده خودرو پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شد.