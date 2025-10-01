  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

واکنش یاران امام علی (ع) به اتفاقات پس از رحلت پیامبر (ص) چه بود؟

برنامه «زلال تاریخ» با مرور حوادث صدر اسلام به این پرسش می‌پردازد که پس از انتخاب نشدن امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان خلیفه، واکنش یاران آن حضرت چه بود.

برنامه «زلال تاریخ» در ادامه مباحث مربوط به رخدادهای پس از رحلت پیامبر اسلام (ص)، این هفته به واکنش یاران خاص امیرالمؤمنین (ع) در ماجرای سقیفه می‌پردازد.

در این برنامه حجت‌الاسلام محمدرضا جباری با تحلیل منابع تاریخی به بررسی مواضع اصحاب خاص حضرت علی (ع) پس از این حادثه می‌پردازد.

لازم به ذکر است برنامه «زلال تاریخ» به تهیه‌کنندگی محسن جانجانی روز چهارشنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو معارف پخش خواهد شد.

