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۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۹:۵۸

رضا منصوری به مهر خبر داد:

آغاز طراحی اپتیک تلسکوپ رصدخانه ملی/ رایزنی با دولت برای دریافت اعتبار

آغاز طراحی اپتیک تلسکوپ رصدخانه ملی/ رایزنی با دولت برای دریافت اعتبار

مسئول پروژه رصدخانه ملی در تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته برای تاسیس رصدخانه ملی گفت: مکان اصلی احداث رصدخانه در مهر ماه مشخص می شود اما اقدامات لازم برای تجهیزات آن صورت گرفته و مذاکرات برای دریافت اعتبار جهت تهیه آینه تلسکوپ در حال انجام است.

دکتر رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراحل ساخت پروژه ملی رصدخانه افزود: کارگاه اهداف علمی رصدخانه ملی ایران با این هدف که تلسکوپ باید برای چه نوع پروژه هایی طراحی شود قبل از آغاز سال جدید برگزار شد. 

وی اظهار داشت: بدین ترتیب تعیین پارامترهای لازم برای طراحی اپتیک تلسکوپ در حال انجام است و در اواسط سال 87 طراحی اپتیک به اتمام می رسد.

مسئول پروژه رصدخانه ملی گفت: پس از تعیین پارامترها، کار سفارش آینه تلسکوپ که قطر آن سه متر است نیز آغاز می شود. برای این امر مشورتهای لازم با دولت برای دریافت اعتبار نیز در جریان است.

وی اظهار داشت: پیش بینی می شود در 6 ماهه اول سال جدید به موازات طراحی اپتیک تلسکوپ، کار سفارش آینه و تراش آن نیز انجام شود.

منصوری در خصوص زمان اعلام مکان دقیق رصدخانه ملی افزود: از اوایل اردیبهشت کار اندازه گیری قله های جدید در مناطق قم و کاشان آغاز می شود و در مهر ماه سال جاری قله اصلی تعیین خواهد شد.

کد مطلب 660826

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