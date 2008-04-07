پژمان سلطانی مدیر کتابفروشی ویستار در گفتگو با خبرنگار مهر، در توضیح علت تاخیر در بازگشایی این کتابفروشی گفت: علت اصلی تخریب عمده ای است که در ساختمان کتابفروشی در زمان تعطیلی و تبدیل آن به انبار وسایل مالک خودخوانده صورت گرفته است؛ چرا که در حال حاضر دیوار پشتی ساختمان کتابفروشی به طور کامل از بین رفته و در واقع برداشته شده است و به راحتی می توان از این مسیر تردد کرد!

وی افزود: علاوه بر این تونلی در ورودی ساختمان کتابفروشی ایجاد شده که هنوز مشخص نیست به چه منظور است؟ در هر حال برای راه اندازی مجدد کتابفروشی و عودت آن به وضعیت سابق نیاز به صرف هزینه و وقت داریم. ضمن اینکه انجام هر کدام از کارهای تعمیراتی مانند گذاشتن مجدد دیوار پشتی نیازمند مجوز شهرداری است که البته این کارها را انجام داده ایم و قرار شده است در هفته جاری مشاوران و کارشناسانی از شهرداری با حضور در محل و تعیین کارشناسی، مجوز ساخت و سازهای مجدد را به ما بدهند.

سلطانی اضافه کرد: همان طور که قبلا هم وعده داده بودیم می خواستیم کتابفروشی را در همان روزهای پایانی سال قبل افتتاح کنیم که میزان زیاد لطمات وارده به ساختمان آن ما را در این انجام این کار ناکام کرد، گو اینکه به شیوه ای نمادین و با نصب پرده ای با عنوان "ویستار زنده است" این کار را انجام دادیم اما پس از چند روز مالک با حضور مخفیانه در کتابفروشی همین پرده را هم کند.

مدیر کتابفروشی ویستار درباره زمان نهایی بازگشایی این کتابفروشی گفت: انجام تمامی کارهای اداری و ساختمانی نیازمند صرف وقت است و علیرغم میلم فکر نمی کنم در روزهای اخیر این کار انجام و کتابفروشی باز شود. به احتمال زیاد این کارها حداقل تا اواسط اردیبهشت و دهه نمایشگاه کتاب انجام نخواهد شد. با این وجود نهایت سعی ما این است که در زمان نمایشگاه، کتابفروشی باز باشد.

حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اواسط مهرماه سال گذشته صادر شد و با وجود اعتراض وکلای مدافع کتابفروشی، فرخنده حاجی‌زاده - مدیر نشر ویستار - و پژمان سلطانی - مدیر کتابفروشی - در نخستین هفته آبان همان سال و با حضور ماموران قضایی و انتظامی حکم به اجرا درآمد و پس از مدتی نیز کتابفروشی تخریب شد اما پس از پیگیری های متعدد پرونده از سوی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم اولیه و به اجرا درآمده تخلیه کتابفروشی ویستار نقض شد و این دادگاه در حکمی که پنجم اسفند 86 ابلاغ کرد دستور داد که وضعیت این کتابفروشی به شرایط سابق اعاده شود. پس از صدور این حکم، پلمپ کتابفروشی ویستار 20 اسفند سال گذشته با حضور ماموران اجرای حکم دادگاه تجدید نظر، دادورزان و نماینده دادستانی تهران باز شد.