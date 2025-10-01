زنگ «مهر رضوی» در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگا مهر، عبداله باور ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم معنوی با بیان اینکه زنگ «مهر رضوی» در قالب برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی در سال تحصیلی جدید در مدارس گناوه به صدا در آمد، گفت: این مراسم با همکاری و مشارکت آستان قدس رضوی و با حضور خادم یاران و یاوران رضوی در دبیرستان دخترانه عترت گناوه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه هدف از برگزاری این مراسم را بهره‌گیری دانش‌آموزان از شیوه، سیره و سبک زندگی حضرت امام رضا (ع) به عنوان بهترین الگوی سبک زندگی اسلامی و نیز ایجاد فضای انس و محبت به اهل بیت (ع) در بین دانش‌آموزان عنوان کرد.