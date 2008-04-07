حمله موشکی به منطقه الخضراء/کشته و زخمی شدن 20 نظامی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این حمله موشکی که شب گذشته بر اثر اصابت دو فروند موشک به وقوع پیوست؛ دو نظامی آمریکایی کشته و 17 تا 19 نفر دیگر زخمی شدند.

در همین راستا اصابت موشک به پایگاه نظامیان آمریکایی در منطقه الرستمیه واقع در شرق بغداد نیز منجر به کشته شدن یک نظامی دیگر ارتش آمریکا شد.

از سوی دیگر ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در استان دیالی در شمال شرق بغداد خبر داد.

این نظامی روز گذشته بر اثر انفجار بمب کشته شد.

با کشته شدن این نظامیان، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 17 نفر رسیده است.