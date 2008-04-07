به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم "21" با بازی کوین اسپیسی و لارنس فیشبرن که پرفروشترین فیلم هفته قبل بود، این هفته با از دست دادن 37 درصد تماشاگران خود در 2653 سینما تقریبا 1/15میلیون فروخت و برای دومین هفته پیاپی رتبه نخست جدول را از آن خود کرد. مجموع فروش "21" در 10 روز اول نمایش 5/46 میلیون دلار شده است.





جرج کلونی در صحنه‌ای از فیلم "کله‌چرمی‌ها"

"کله‌چرمی‌ها" که داستان آن در دهه 1920 روی می‌دهد، درباره یک بازیگر پا به سن گذاشته فوتبال آمریکایی با بازی کلونی است که برای جلب توجه یک روزنامه‌نگار جوان که نقش او را رنی زلوگر به عهده دارد، با ستاره جوان تیم خود (جان کراسینسکی) رقابت می‌کند.

"کله‌چرمی‌ها" که با 58 میلیون دلار ساخته شده سومین تجربه کارگردانی کلونی 47 ساله پس از "اعترافات یک ذهن خطرناک" و "شب بخیر و موفق باشید" است. او اخیرا برای بازی در "مایکل کلیتن" نامزد اسکار بود. فیلم جدید کلونی در حالی دوم شد که پیش‌بینی می‌شد فاتح جدول فروش باشد، اما احتمالا واکنش نه‌چندان مثبت منتقدان در کاهش فروش آن موثر بوده است.

فیلم ماجرایی و فانتزی "جزیره نیم" به کارگردانی جنیفر فلاکت و مارک لوین نیز در اولین هفته اکران در 3513 سینما حدود 3/13 میلیون دلار فروش داشت و با فاصله بسیار کم پس از "کله‌چرمی‌ها" رتبه سوم جدوم را از آن خود کرد. "جزیره نیم" بر مبنای کتابی به همین نام نوشته وندی اور ساخته شده و در آن جودی فاستر، جرارد باتلر و آبیگیل برسلین نقش‌آفرینی کرده‌اند.

داستان درباره یک نویسنده محبوب (فاستر) است که همراه مردی ماجراجو (باتلر) برای کمک به یکی از هواداران پر و پا قرص خود (برسلین) که دختری جوان است راهی جزیره‌ای مرموز می‌شود که محل زندگی دختر است و پدر او در این جزیره ناپدید شده است. "جزیره نیم" با بودجه‌ای 37 میلیون دلاری ساخته شده است.

انیمیشن "هورتن صدای یک هو می‌شنود دکتر سوس" با صدای جیم کری در چهارمین هفته اکران 49 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 3571 سینما 1/9 میلیون دلار فروخت و ضمن اینکه در رده چهارم قرار گرفت، مجموع فروش خود را به 131 میلیون دلار رساند.

فیلم ترسناک "ویرانه‌ها" ساخته کارتر اسمیت با بازی شاون اشمور، جنا مالونه و جاناتان تاکر نیز در هفته اول نمایش در 2812 سینما 8/7 میلیون دلار فروخت و پنجم شد. داستان درباره چند دوست است که در تعطیلات به همراه یکی دیگر از گردشگران به منطقه‌ای باستانی و دورافتاده در دل جنگل‌های مکزیک می‌روند، جایی که اهریمنی در میان ویرانه‌ها انتظارشان را می‌کشد.

کمدی "فیلم ابرقهرمان" که با فیلم‌های با مضمون ابرقهرمانان شوخی می‌کند، در دومین هفته نمایش 43 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 4/5 میلیون دلار رده ششم جدول را به خود اختصاص داد. مجموع فروش این فیلم به 9/16 میلیون دلار رسیده است.

کمدی "ملاقات با براون‌ها تایلر پری" در سومین هفته 51/3 میلیون دلار فروخت و هفتم شد. رده هشتم جدول هم به کمدی "دریلبیت تیلور" با بازی اوئن ویلسن رسید که در سومین هفته اکران 5/3 میلیون دلار فروش داشت. فیلم ترسناک "شاتر" ساخته ماسایوکی اوچیای و "10 هزار سال پیش از میلاد" رولند امریش به ترتیب با 9/2 و 8/2 میلیون دلار نهم و دهم شدند.

درام جنگی "تلفات ـ بس" ساخته کیمبرلی پیرس با بازی رایان فیلیپه در هفته دوم اکران 3/2 میلیون دلار فروخت و از فهرست 10 فیلم پرفروش هفته خارج ماند. در حوزه نمایش های محدود مستند "نوری بتابان" مارتین اسکورسیزی درباره گروه بریتانیایی رولینگ استونز در 276 سینما تقریبا 5/1 میلیون دلار فروش داشت.

"شب‌های زغال اخته‌ای من" اولین فیلم انگلیسی‌زبان وونگ کار وای فیلمساز صاحب‌سبک هنگ کنگی در شش سینما 73 هزار دلار فروخت. جود لاو و نورا جونز در این درام رومانتیک نقش‌آفرینی می‌کنند. ضمن اینکه روند کاهش فروش فیلم‌ها همچنان ادامه دارد.

این هفته مجموع فروش فیلم ها 1/23 درصد کمتر از پارسال بود، هرچند تجربه نشان داده در ماه آوریل نباید چندان به فروش در گیشه‌های سینما امید داشت. به لحاظ مجموع فروش از ابتدای سال جاری تاکنون نیز آمار از کاهشی در حدود 75/1 درصد خبر می‌دهد.