افراد شایسته برای اجرای کارهای مردم در لرستان انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز چهارشنبه در شورای اداری لرستان و با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره شهید رجایی، اظهار داشت: زمینه برای افزایش خدمت‌رسانی کمی و کیفی در جامعه فراهم شود، مردم ما شایسته خدمت بیشتری هستند و باتوجه‌به شرایطی که روزانه شاهد خباثت بیشتری از دشمن هستیم باید تدابیری در نظر بگیریم که زندگی برای مردم تسهیل شود.

وی عنوان کرد: در این زمینه و در شرایطی که انبار کالاهای اساسی ما به میزان کافی است، نباید به‌خاطر فضای روانی که توسط برخی انجام می‌شود، گرانی یا احتکار ایجاد شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه در این شرایط احتکار و تورم، گناهی نابخشودنی است، بیان داشت: باید همه کسانی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت دارند، خدمات کمی و کیفی بیشتری به مردم ارائه شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: ایجاد چنین شرایطی نیازمند استفاده از افراد شایسته و توانا است؛ یعنی ما به افرادی نیاز داریم که مانند تلاش‌گران جبهه نظامی در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، جبهه اقتصادی و معیشتی مردم را در یک فضای آرام حفظ و هدایت کنند.

وی گفت: لازم است که با تلاش، همدلی و هم‌افزایی و کار بدون حب و بغض، افراد شایسته برای اجرای کارهای مردم انتخاب شوند و استاندار هم بر این رویه و ارزیابی‌ها، تأکید داشته‌اند تا کسانی که خدمتگزار مردم هستند آن را به نحو احسن انجام دهد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، گفت: ملت ما و مردم لرستان با همه داشته‌هایش در دوره‌های مختلف انقلاب اسلامی پای‌کار بوده در قرن اخیر در مقاطع متفاوت نیز پای‌کار نظام حاضر شده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی، افزود: میراث ارزشمند انقلاب اسلامی و نتیجه مجاهدت‌های روحانیون توسط همه اقشار در نظام جمهوری اسلامی نمایش‌داده‌شده و همواره در برابر آسیب‌ها و ضربه‌ها با مقاومت ایستادگی کرده است.