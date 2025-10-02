نیکزاد: اتحاد و همبستگی مطالبه اصلی شهدا و رهبری است

گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد چهارشنبه شب در نوزدهمین یادواره سرداران و شهید شهرستان بهشهر با محوریت دانشمند شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد و یازدهمین سالگرد ارتحال آیتالله جباری (ره)، نماینده فقید مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و شهدای مقاومت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اتحاد و همبستگی را به عنوان مطالبه اصلی شهدا و رهبری مطرح کرد که موجب اقتدار و عزت کشور شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اظهار داشت: همه ما به دعوت شهدا در این مراسم حضور یافتهایم و مفتخرم که دعوت شده شهدا هستم. اتحاد، وحدت و بصیرت رمز پیروزی ماست و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این وحدت هستیم.
وی با تأکید بر مسئولیت همگانی نسبت به شهدا افزود: ما در قبال شهدا مسئولیم و باید اقتداری که با خون شهدا به دست آمده است را حفظ و به نسلهای آینده منتقل کنیم.
نیکزاد یادآور شد: رزمندگان، شهدا و خانوادههای آنان مایه افتخار و نماد شرف و ایستادگی ما هستند که باید در پاسداشت شأن آنها تلاش کنیم.
وی با اشاره به جایگاه آیتالله شهید هاشمینژاد گفت: ایشان از مفاخر بزرگ کشور و اهل مشهد است که همه او را به عنوان فخر کشور میشناسند، اما از خطه مازندران و شهرستان بهشهر بود که با سخنرانیهای آتشین در برابر طاغوتیان ایستادگی کرد و مبارزه نمود و باید الگوی نسل جدید باشد.
نایب رئیس مجلس افزود: مطالبه اصلی شهدا و رهبری اتحاد و همبستگی است که موجب اقتدار و عزت ما شده است.
وی همچنین به مقاومت جانانه مردم در طول هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مردم ما با جانفشانی ایستادند و همچنان با جانبرکف بودن مقاومت میکنند.
نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اشاره و خاطرنشان کرد: موشکهای نیرومند در این جنگ ۱۲ روزه دشمنان را به زانو درآورد و مردم اتحاد و وحدت مثالزدنی خود را به نمایش گذاشتند.
نوزدهمین یادواره سرداران و ۸۰۰ شهید شهرستان بهشهر با محوریت دانشمند شهید سید عبدالکریم هاشمینژاد و یازدهمین سالگرد ارتحال آیتالله جباری (ره) و گرامیداشت فرماندهان و شهدای جبهه مقاومت با محوریت شهیدان سیدحسن نصرالله و صفیالدین، چهارشنبه شب در مصلای بزرگ حضرت آیتالله جباری (ره) شهرستان بهشهر با حضور مردم، خانواده شهدا و مسئولان برگزار شد.
