يك شهروند ازبكي كه قصد فروش پلوتونيوم در تاجيكستان را داشت، دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" افازايولداشف" سخنگوي آژانس تاجيكستان درامورمبارزه با مواد مخدر با اعلام اين خبر افزود: اين شهروند ازبكي اعتراف كرده كه قصد داشته مواد پلوتونيوم را به افرادي در افغانستان و پاكستان در ازاي 21 هزار دلار به فروش برساند.



وي افزود: سرويس امنيت مخفي تاجيكستان تصور مي كرد اين افراد درقاچاق مواد مخدر دست دارند. مقدار مواد كشف شده از اين تبعه ازبكي خطر زيادي ندارد زيرا براي ساخت بمب اتمي به يك تا سه كيلوگرم پلوتونيوم غني شده نيازاست اما اين مقدار تنها نمونه اي براي فروش مقادير زياد بوده است.