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۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

700 پرونده تغییر اراضی کشاورزان در مشهد تشکیل شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی از تشکیل 700 پرونده تغییر اراضی کشاورزی در مشهد در سال گذشته خبر داد.

محمد رضا اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قانون اراضی در سال 74 طراحی و مصوب شد و اصلاحیه آن در سال 85 تصویب و مصوبات آن به طور جدی در حال اجراست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته در مشهد بیش از 700 مورد پرونده تخلف تنظیم شده است که تعدادی از آنها نیز محکوم شده اند.

وی با اشاره به فعالیتهای پیچیده و مخفیانه زمین خواران و برخی از بنگاهها اظهار داشت: بر اساس برآورد انجام شده تغییر کاربری اراضی و تخریبها رو به کاهش است.

وی افزود: برخی از بورس بازیهای زمین و خرید و فروشها در زمان صورت نگرفتن تغییر کاربری اراضی انجام می شود.

اسماعیل نیا در پایان تصریح کرد: در خصوص این معضل باید تدابیر ویژه ای در سال جاری به اجرا در بیاید.

کد مطلب 660892

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