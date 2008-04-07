700 پرونده تغییر اراضی کشاورزان در مشهد تشکیل شد

محمد رضا اسماعیل نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: قانون اراضی در سال 74 طراحی و مصوب شد و اصلاحیه آن در سال 85 تصویب و مصوبات آن به طور جدی در حال اجراست.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته در مشهد بیش از 700 مورد پرونده تخلف تنظیم شده است که تعدادی از آنها نیز محکوم شده اند.

وی با اشاره به فعالیتهای پیچیده و مخفیانه زمین خواران و برخی از بنگاهها اظهار داشت: بر اساس برآورد انجام شده تغییر کاربری اراضی و تخریبها رو به کاهش است.

وی افزود: برخی از بورس بازیهای زمین و خرید و فروشها در زمان صورت نگرفتن تغییر کاربری اراضی انجام می شود.

اسماعیل نیا در پایان تصریح کرد: در خصوص این معضل باید تدابیر ویژه ای در سال جاری به اجرا در بیاید.

