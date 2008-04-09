استقرارسپرموشکی؛ تقویت آتلانتیک گراها دربرابر مدافعان اروپای مستقل

به گزارش خبرگزاری مهر،اجلاس سه روزه ناتو در بخارست - پایتخت رومانی- که از روز چهارشنبه چهاردهم فروردین و با حضور سران 26 عضو ناتو شروع شد، روز جمعه شانزدهم فروردین بدون اینکه دستاورد محسوسی برای آمریکا و غرب در مقابل روسیه جدید داشته باشد پایان یافت .

این اجلاس که از نظر شرکت پوتین و بوش در آن از مهمترین نشستهای ناتو بوده است و حتی به اجلاس ناتو و روسیه شهرت یافته است، چالشهای جدید دنیای غرب با روسیه ازجمله گسترش ناتو به شرق، ایجاد سپردفاع موشکی درلهستان وچک، برگشت روسیه به پیمان نیروهای متعارف، مسئله هسته ای ایران و بحران افغانستان را مورد بررسی قرار داد .

پوتین در نطق خود در اجلاس، گسترش ناتو را بی توجهی به فرمول امنیتی روسیه و تامین امنیت اروپا به قیمت از دست رفتن امنیت روسیه عنوان کرده بود.دیمیتری روگزین نماینده روسیه درناتو هم پس ازاجلاس مخالفت با درخواست اوکراین و گرجستان برای پیوستن به ناتو را نشان دهنده توجه این سازمان به نظرات روسیه عنوان کرد .

"فرانیس فیون" نخست وزیر فرانسه هم در این باره گفت: ما با پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو مخالف هستیم، زیرا فکر می کنیم که این اقدام توازن قوا در میان کشورهای اروپایی و حتی میان روسیه و اروپا را بر هم می زند.

آنجلا مرکل،صدراعظم آلمان نیز پیش از برگزاری اجلاس، از سران ناتو خواست با روسیه درباره موضوعات مورد مناقشه سازش کنند .مرکل به حمایت اتحادیه اروپا از استقلال کوزوو اشاره کرد و افزود : روابط روسیه و اروپا به اندازه کافی محدود شده است و بیشتر از این نباید روسیه را عصبانی کرد .

پوتین که در ساحل سوچی در دریای سیاه برای گفتگو درباره استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا، میزبانی بوش را عهده دار شد؛ با حمایت تمام اعضای ناتو از انجام این طرح آمریکا در اروپای شرقی روبرو است .

وی در کنفرانس خبری که روز یک شنبه با بوش و درسوچی برگزار کرد ؛ از پیشرفت مذاکرات با آمریکا درباره سپر دفاع موشکی سخن گفت و افزود : اگر چه با آمریکا درباره اصل استقرار این سامانه به توافق رسیده ایم، ولی درباره جزئیات و نحوه استفاده هنوز توافقی به عمل نیامده است .

بوش هم در این کنفرانس خبری روسیه را هدف استقرار این سامانه نظامی ندانست و آن را سپر دفاعی مشترک برای استفاده برابر روسیه آمریکا و اروپا عنوان کرد .

آمریکا طرحی برای ایجاد یک سپر دفاع موشکی در کشورهای لهستان و چک برای کنترل حملات احتمالی به خاک اروپا و مواضع آمریکا ارائه کرده است .این طرح که روسیه آن را تهدیدی برای امنیت خود اعلام کرده است با حمایت سران ناتو در نشست بخارست روبرو شد.

برای بوش موفقیتی که حاصل شد؛ تضمین دادن سران ناتو برای افزایش نیروها در افغانستان بود که به ویژه با همکاری نیکلا سارکوزی برای افزایش نیروها وموافقت روسیه برای انتقال تجهیزات نظامی ازخاک این کشورتنها رهاورد این اجلاس برای بوش در حل بحران افزایش درگیری ها در افغانستان بود .

همچنین در این اجلاس روسیه برای برگشت به پیمان نیروهای متعارف اروپا درصورت پیش قدمی دیگر کشورها اعلام آمادگی کرد .

پیمان نیروهای متعارف پیمانی مربوط به دوران شوروی سابق است که استقرار نیرو وسلاح های سنگین را از سواحل اقیانوس اطلس تا کوههای آرال روسیه محدود می کند.

درپی افزایش تنشها بین روسیه و ناتو، مسکو در دسامبر سال گذشته از این پیمان خارج شد.

یک کارشناس مسائل سیاسی،اروپای مستقل را هدف ایجاد سامانه سپر دفاع موشکی بوش ارزیابی کرد و از ایران وروسیه خواست اروپای مستقل را برای جلوگیری از این اقدام ضد اروپایی اقناع کنند.

دکتر سید وحید کریمی فارغ التحصیل دانشگاه لندن معتقد است : اروپای مستقل که شامل اروپای غربی با مرکزیت فرانسه و اقمار می شود و معتقد به استقلال اروپا از آمریکاست؛ هدف این سامانه دفاع موشکی است .

این کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با مهر افزود : استقرار این سامانه، اروپای آتلانتیک گرا و متمایل به آمریکا را که شامل انگلیس و اقمار می شود در مقابل فرانسه و اقمار که خواهان اروپای مستقل هستند، تقویت می کند و اروپا گراها را در موضع ضعف قرار می دهد .

فرانسه دوران سارکوزی در حال طراحی تاکتیکهای جدید برای تعامل با آمریکا و انگلیس به جای تقابل است .

وی ، درباره تمایلات آتلانتیک گرایانه نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه هم موضوع دنباله روی این کشور از انگلیس و آمریکا را بعید دانست و افزود : تجربه 60 سال گذشته فرانسه در ارتباط با آمریکا و انگلیس نشان داده است فرانسوی ها هرگز نتوانسته اند خود را زیر یوغ آمریکا و انگلیس ببینند .

کریمی گفت : گرایش فرانسه دوران سارکوزی به آمریکا وانگلیس می تواند ناشی از یک بحران اقتصادی اجتماعی در این کشور باشد که سارکوزی با اصلاحات اقتصادی به سبک لیبرال درتلاش برای حل آن است که موفقیت آن هم بعید است.

وی افزود : این تمایلات آتلانتیک گرایانه که مخالف سیاست همیشگی فرانسه است؛ می تواند ناشی از یک تاکتیک جدید ازسوی فرانسه برای رسیدن به اهداف دوگل باشد که در این تاکتیک جدید فرانسوی ها تصیمی گرفته اند به جای تقابل با آتلانتیک گراها با آنها تعامل کنند .

این پژوهشگر مسائل اروپا و آمریکا درباره تعامل فرانسوی ها با آمریکا برای رسیدن به منافع خود گفت :"فرانسه سارکوزی تصمیم گرفته است مستقیما به آمریکا "نه" نگوید، بلکه بگوید "بله، اما"

وی، معامله بوش و سارکوزی درباره ایجاد نظام دفاعی مشترک اروپا و جلب حمایت آمریکا از آن را یادآور شد و افزود : فرانسه توانست حمایت ناتو و آمریکا را برای ایجاد نظام دفاعی مستقل اروپا جلب کند و در کنار آن قول داد : این نظام دفاعی با ناتو همکاری کند .

آمریکا هرگز تکنولوژی وفرماندهی سپر دفاع موشکی را دراختیار اروپا یا روسیه قرار نخواهد داد

کریمی به اعلام سپر دفاع موشکی به عنوان یک طرح مشترک آمریکایی،اروپایی، روسی و برابر بودن این سه قدرت در استفاده از آن هم اشاره کرد و گفت : این فقط یک فریب است و آمریکا هرگز تکنولوژی و فرماندهی استفاده از سپر را در اختیار اروپایی ها و روس ها قرار نخواهد داد .

وی، منظور آمریکایی ها را استفاده برابر در مقابل تهدیدهای مشترک عنوان کرد و اظهار داشت : اگر در آینده تقابلی بین روسیه و آمریکا یا آمریکا و اروپا به ویژه اروپایی های استقلال گرا پیش آید، این سپر یک ابزار استراتژیک در دست آمریکا خواهد بود .

کریمی افزود : هدف این سامانه جلوگیری از خطرات ایران نیست،زیرا ایران هنوز به فناوری لازم برای ارسال موشک به چنین فضاهایی را ندارد و ایران فقط بهانه است .

این پژوهشگر مسائل اروپا وآمریکا خاطر نشان کرد : حتی روسیه هم بهانه است و این کشور به خوبی درحال تعامل با غرب است و حتی در اجلاس اخیر سران ناتو در بخارست به ناتو اجازه داد از خاک این کشور برای ارسال تجهیزات حتی نظامی به افغانستان استفاده کند .

وی تسلیح کشورهای عضو ناتو به سلاحهای هسته ای را نشان دهنده نظامی بودن ماهیت اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود : در آخرین بیانیۀ ناتو در بخارست، آمده است که ناتو سلاح های اتمی خود را 90% کاهش داده است. فرانسه اعلام نموده است که زرادخانه اتمی خود را به زیر 300 کلاهک اتمی خواهد رساند. انگلیس 75% زرادخانۀ اتمی خود را منحل نموده است، اما در حال حاضر بیش از 150 کلاهک اتمی در اختیار دارد. آمریکا هنوز 25% زرادخانه مربوط به اوج دوران جنگ سرد را در اختیار دارد. این آمار بیانگر تسلیح کشورهای اصلی ناتو به سلاح اتمی است که از منظر جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب معاهدات بین المللی، باید شاهد جهانی عاری از هرگونه سلاح کشتار جمعی از جمله زرادخانه های اتمی باشیم. آیا استقرار سپر دفاع موشکی توجیهی غیر از ادامۀ نظامی گری آمریکا و متحدین اصلی می تواند داشته باشد.

دعوت پوتین به گروه هشت و ایجاد شورای همکاری روسیه با ناتو تلاش برای جلوگیری از اقدامات پیش گیرانه روسیه در موضوع گسترش ناتو و استقرار سپر دفاع موشکی بود.

وی دربارهسیاست آمریکا در قبال بوتین هم گفت : اجلاس ناتو برای پوتین موفقیتی حاصل نکرد واینکه پوتین اصرار دارد در فضای سیاسی روسیه بماند ناشی از وجود کارهای تمام نشده برای وی است و او به خوبی فهمیده است که در تمام مدت ریاست جمهوری خود در دام غرب بوده است .

کریمی درباره دعوت پوتین به گروه هشت و ایجاد شورای همکاری روسیه با ناتو هم آن را تلاشی برای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه پوتین دربرابر گسترش ناتو و استقرار سپر دفاع موشکی ارزیابی کرد .

گسترش ناتو با وجود مخالفتهای روسیه

کریمی درباره گسترش ناتو هم به یکی از بندهای بیانیه سران ناتو در بخارست اشاره کرد و گفت : در یکی از این بندها از همکاری و مشارکت اوکراین و گرجستان در شرکت در عملیات نظامی به رهبری ناتو و آمریکا تشکر شده است و این خود نشان دهنده این موضوع است که اگر چه اوکراین و گرجستان رسما به عضویت ناتو در نیامده اند، اما نیروهای خود را در اختیار ناتو قرار داده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اضافه شدن 9 کشور در دوران ریاست جمهوری بوش و پوتین به ناتو و گسترش ناتو به شرق با وجود مخالفت روسیه ، درباره رد درخواست پذیرش اوکراین و گرجستان در ناتو درنشست بخارست هم اظهار داشت : این موضوع به خاطر ترس اعضای ناتو از روسیه نبود، بلکه آنها دلیل مخالفت با عضویت این کشورها در ناتو را رعایت نکردن استانداردهای لازم اعلام کرده اند .

وی ادامه داد : ناتو با ایجاد گروههای کاری تحت عنوان مشارکت برای صلح خیلی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز را هم به خود جذب کرد و اکنون 53 کشور با این ائتلاف نظامی همکاری دارند .