به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانهای اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در اقدامی غیرقانونی ۱۹ کشتی مرتبط با کاروان صمود را توقیف کرده است.
سخنگوی کاروان صمود ضمن تایید این خبر اعلام کرد که اقدام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی در توقیف کشتیهای مرتبط با این کاروان غیرقانونی ست.
واکنش گروههای فلسطین به توقیف کشتیهای کاروان صمود: این یک دزدی دریایی است
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی با توقیف «کاروان صمود» در آبهای بینالمللی، موجی از محکومیت گروههای فلسطینی را برانگیخت؛ حماس، جهاد اسلامی، فتح الانتفاضه و المجاهدین این اقدام را «دزدی دریایی و جنایت علیه بشریت» خواندند.
تظاهرات در ایتالیا و کره جنوبی در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان صمود
مردم ایتالیا و کره جنوبی در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کشتیهای ناوگان صمود و بازداشت سرنشینان آن، تظاهرات کردند.
