سردار سلمانی:کلاهبردار ۴۵۰۰ میلیاردی در ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری و فروش مال غیر در قالب واحدهای آپارتمانی در شهرستان ایلام و متواری شدن متهم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی استان پس از چندین روز تلاش شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مخفیگاه متهم را در یکی از استان‌های مرکزی کشور شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: متهم در جریان تحقیقات و پس از مواجهه با مستندات موجود، به ارتکاب جرایم خود اعتراف کرد.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار کرد: بررسی‌های اولیه شکایت مالباختگان نشان می‌دهد این فرد با شگرد فروش مال غیر، بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از شکات کلاهبرداری کرده است.

سردار سلمانی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.