نمایشگاه بهاره کتب خارجی آغاز به کار کرد

محمدرضا مهدی زاده مدیر فروشگاه و نمایشگاه های خارجی شهرکتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز به کار پنجمین نمایشگاه بهاره کتابهای خارجی این موسسه خبر داد و گفت: این نمایشگاه از صبح دیروز (18 فروردین) در ساختمان جدید شهرکتاب در خیابان شریعتی آغاز به کار کرده و تا پنجم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: نمایشگاه های بهاره ما همیشه پیش از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برپا می شود تا علاقه مندان به کتابهای جدید ضمن خرید کتب مورد نیازشان، با کسب اطلاعات اولیه خرید اصلی خود را در نمایشگاه کتاب تهران انجام دهند و از تخفیف آن بهره مند شوند.

وی افزود: در این نمایشگاه در مجموع پنج هزار عنوان کتاب شامل 1500 عنوان کتاب جدید خریداری شده - که در میانشان کتابهای چاپ اول زیادی دیده می شود - و نیز 3500 عنوان کتابهای پرفروش قبلی وجود دارد. حوزه های موضوعی این کتابها نیز شامل فلسفه، دین، جامعه شناسی، روان شناسی، حقوق، ادبیات، رمانهای کلاسیک و مدرن و هنر شامل طراحی، نقاشی و معماری است.

مهدی زاده با اشاره به میزان فروش کتب خارجی حوزه های مختلف ادبی در ایران، گفت: فروش کتابهای ما در این حوزه ها نشان می دهد که همیشه رمانهای کلاسیک بیش از رمانهای مدرن خریدار داشته است که البته این جریان در حوزه های دیگری مانند پزشکی و یا فنی معکوس است.

مدیر فروشگاه و نمایشگاه های خارجی شهرکتاب همچنین درباره ناشرانی که با این موسسه برای خرید کتاب از آنها و ورودشان به ایران قرارداد دارند، گفت: ما از ناشرانی مانند پینز اند هادسن، نیو هولند، هارپر کالینز، سایمون اند شوستر، کری یی تیو، بلک ویل، رندوم هاوس، ییل، زد بوکس و... کتاب می خریم و در نمایشگاه فعلی نیز این کتابهای عرضه شده با میانگین تخفیف 10 تا 20 درصد عرضه می شود. البته کتابهایی هم در میان آنها دیده می شود که با تخفیف 80 درصدی عرضه می شوند.

این نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 تا 20 در ساختمان شهرکتاب واقع در خیابان شریعتی دایر است.