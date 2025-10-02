  1. ورزش
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

دیدار ملوان و خیبر لغو شد

دیدار تیم های فوتبال ملوان و خیبر در هفته ششم لیگ برتر به دلیل بارش شدید باران در بندرانزلی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه خیبر، با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی در انزلی و بارش‌های سنگین ۷۲ ساعت گذشته و بازدید ناظر و تیم داوری از زمین ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی، دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و خیبر لغو و به فردا موکول شد.

از چند ساعت قبل از ساعت برگزاری این مسابقه عوامل هیئت فوتبال و ناظرین مسابقه در زمین چمن حاضر شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری آب جمع شده روی زمین چمن انجام شد اما شرایط زمین به شکلی بود که این مسابقه لغو و به ۲۴ ساعت آینده موکول شد.

گفتنی است اعضای تیم خیبر راس ساعت مقرر در ورزشگاه حاضر شده و آماده برگزاری بازی بودند که با دستور مقام رسمی مسابقه این دیدار برگزار نشد.

