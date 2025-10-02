سرهنگ مولوی: تصادف کامیونت با لیفان در محور اصفهان -شیراز ۴ فوتی داشت

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعاتی پیش ماموران پلیس راه «اصفهان- شیراز» از تصادف یک دستگاه کامیونت کاویان با سواری لیفان مطلع و بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: متاسفانه در اثر این حادثه رانندگی ۴ سرنشین سواری لیفان در دم فوت و یک سرنشین دیگر نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه رانندگی کامیونت کاویان به باند مخالف منحرف و با سواری لیفان برخورد کرده بود که علت اصلی حادثه نیز توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

سرهنگ مولوی از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و مجاز رانندگی و قوانین را رعایت کنند تا انشالله شاهد وقوع چنین حوادث تلخ رانندگی نباشیم.

‌