آیین اختتامیه جشنواره عکاسی بسیج در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این مراسم، نمایش «عکس زنده» اجرا شد و از برگزیدگان جشنواره در دو بخش «مجموعه عکس» و «تک عکس» با محوریت پویش‌های مردمی تقدیر به عمل آمد.

محمد مظفری فرماندار بوشهر در این آیین با تقدیر از برگزارکنندگان جشنواره و فعالان عرصه هنر و رسانه اظهار داشت: جشنواره‌های هنری نقشی کلیدی در تقویت روحیه امید، همگرایی اجتماعی و ترویج فرهنگ مقاومت دارند. وی افزود: هنر زبانی رسا و اثرگذار است که می‌تواند پیام اتحاد، همبستگی و هویت ملی را به جامعه منتقل کند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از هنرمندان متعهد بیان کرد: مجموعه بسیج هنرمندان باید زمینه‌ای مناسب برای شناسایی، پرورش و پشتیبانی از هنرمندان فراهم سازد چرا که این قشر با آثار خود در خط مقدم تبیین و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه قرار دارند.

در پایان این آیین، نمایش «تصویر زنده» به کارگردانی علیرضا میرشکاری روی صحنه رفت و از فعالان هنری این حوزه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد