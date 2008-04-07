ساماندهی و بهسازی 41 باب مدرسه درخوی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بسیجیان این شهرستان به میزان هشت هزار و 83 نفر روز در شش ماه گذشته 13 باب مدرسه در مناطق شهری و 28 باب مدرسه را در مناطق روستایی خوی، بهسازی کرده و به آموزش و پرورش تحویل دادند.

سرهنگ پاسدار یوسفی افزود: بسیجیان بسیج سازندگی خوی در یکسال گذشته به میزان 10 هزار و 740 نفر روز هم در زمینه ترویج نظام بهره برداری، اجرای طرحهای دامپزشکی، شیلات، باغبانی، زراعت و درختکاری با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی همکاری کردند.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرحها در مجموع افزون بر یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خوی همچنین از همکاری بسیجیان بسیج سازندگی خوی در تکمیل اردوگاه تفریحی ، فرهنگی بسیجیان این شهرستان خبر داد واظهارداشت: این اردوگاه که بهره برداری از آن امسال امکان پذیر خواهد شد در چهار هکتار زمین و در 500 مترمربع زیر بنا ساخته می شود و تا کنون برای ساخت آن 550 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.