عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین بارش در سال زراعی جاری شهرستان کاشان به ۱۳۲.۷ میلیمتر رسیده است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸.۵ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۲۶.۸ درصد کاهش نشان میدهد.
وی ابراز کرد: میزان بارشهای ثبتشده در کاشان در بازه مورد بررسی، معادل تنها یک سوم بارشهای سال گذشته بوده است.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه وضعیت خشکسالی در منطقه بحرانی است، تصریح کرد: تحلیل دادههای یک دهه گذشته نیز حاکی از وضعیت بحرانی خشکسالی در منطقه است.
وی افزود: ۱۰۰ درصد از مساحت شهرستان آران و بیدگل درگیر «خشکسالی بسیار شدید» شده است.
ارغوانی تاکید کرد: منطقه کاشان به طور کامل تحت تأثیر خشکسالی قرار دارد، به طوری که ۷۵ درصد آن در شرایط «خشکسالی بسیار شدید» و ۲۵ درصد باقیمانده در مرحله «خشکسالی شدید» قرار دارد.
وی با اشاره به پیشبینی پاییز کمبارش و گرم افزود: پیشبینیهای فصلی و تحلیل الگوهای اداره هواشناسی کاشان برای فصل پاییز نشان میدهد میانگین بارشها در اغلب مناطق کشور، بهویژه در شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال خلیج فارس، کمتر از حد نرمال بلندمدت خواهد بود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان خاطرنشان کرد: دمای هوا در بیشتر نواحی کشور فراتر از میانگین بلندمدت پیشبینی میشود و این ناهنجاری دمایی بهویژه در شمال غرب، دامنههای البرز، زاگرس و شمال شرق کشور محسوس است.
وی ضمن هشدار درباره تشدید تنش آبی تاکید کرد: با توجه به تداوم گرما، کاهش منابع آبی و پایین بودن دبی رودخانهها، این اداره هشدار داده است که تنش آبی در فصل پاییز ادامه دار و حتی تشدیدشونده خواهد بود.
ارغوانی افزود: از این رو، اداره هواشناسی کاشان بر برنامهریزی دقیق برای مصرف بهینه آب، انطباقپذیری در بخش کشاورزی و آمادهباش در مدیریت بحران تأکید دارد.
