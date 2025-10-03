به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه دارایی در سخنانی، اظهار داشت: سالانه تقریباً پنج میلیون نفر در سراسر دنیا به علت بیماری قلبی و عروقی فوت میکنند که ۳۱ درصد کل مرگهای جهانی و ۵۰ درصد از مرگهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به اینکه شعار روز جهانی قلب در سال ۲۰۲۵، «هیچ ضربان قلبی را از دست نده» عنوان شده است، گفت: پیام «قلب شما شایسته توجه است» بهعنوان پیام ملی سال ۱۴۰۴ انتخاب شده است.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر علوم پزشکی لرستان، تصریح کرد: این شعار بر اهمیت انتخابهای روزانه ما در راستای حمایت از سلامت قلب تأکید میکند و افراد را به تحرک بیشتر، دوستداشتن یکدیگر و ساختن یک جامعه سالمتر ترغیب میکند.
دارایی با اشاره به هدف انتخاب این شعار، بیان کرد: هدف از انتخاب این شعار کاهش مرگهای قابلپیشگیری ناشی از بیماریهای قلبی عروقی است و اینکه افراد نشانههای خطر را جدی بگیرند، شیوه زندگی سالم و مداخلات بالینی بهموقع را در اولویت قرار دهند و در صورت لزوم مداخلات پزشکی بهموقع صورت پذیرد، است.
وی یادآور شد: در دنیایی که بیماریهای قلبی ناشی از سبک زندگی در حال افزایش است، این پیام، افراد را به جدیگرفتن هر ضربان قلب، اولویتبخشی به فعالیت بدنی، تغذیه مناسب، مدیریت استرس و غربالگری روتین تشویق میکند.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر علوم پزشکی لرستان، گفت: همچنین هدف از روز جهانی قلب آگاهیبخشی در خصوص عوارض زودرس و دیررس بیماریهای قلبی و عروقی و توانمند کردن مردم در جهت کاهش عوامل خطر آنها است.
دارایی با تأکید بر اینکه مطابق تحقیقات انجام شده، فقط با درمان فشارخون بالا در ۵۰ درصد بیماران میتوان از ۱۳۰ میلیون مرگ زودرس جلوگیری کرد.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد همه افراد ۳۰ سال و بالاتر با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت و خانههای بهداشت و انجام خطرسنجی از درصد احتمال سکتههای قلبی عروقی و مغزی در طی ده سال آینده خود مطلع شده و از خدمات مراقبتی - آموزشی بهصورت رایگان توسط تیم سلامت، بهرهمند شوند.
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیرواگیر علوم پزشکی لرستان، افزود: ۸۰ درصد مرگهای زودرس ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی با دریافت مراقبتهای بهداشتی، غربالگری زودرس و انتخابهای سالم در تغذیه و داشتن زندگی فعال قابلپیشگیری است.
نظر شما