اتحاد و همراهی بین‌ مردم‌ و مسئولان لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله بهامین در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان به مناست فرارسیدن هفته فراجا، اظهار کرد: هفته فراجا از یازدهم تا هفدهم مهرماه با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن نامگذاری شده که رسالت این نهاد انتظامی مقابله با ناامنی و ایجاد امنیت در جامعه است.

وی افزود: امنیت جامعه محصول مشترک مردم و تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی است، گستره ماموریتی فراجا گسترده بوده و شامل حراست از ارزش‌های انقلاب، مقابله با قانون‌شکنی می‌شود که ماموریت‌های متعدد نظیر راهور، آگاهی، حراست از مرزها و نظایر آن را دارد.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: امروزه دشمنان جمهوری اسلامی متوجه شدند که از روش نظامی نمی‌توانند اهداف خود را تحقق بخشند بنابراین سعی می‌کنند بین مردم و مسوولان اختلاف ایجاد کنند که لازم است اتحاد و همراهی در این زمینه صورت گرفت.

بهامین تصریح کرد: نمونه اتحاد ملی را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کشور و حتی سطح شهرستان اردستان شاهد بودیم که نیروهای مردمی داوطلبانه به کمک نیروهای مسلح آمدند و در صحنه حضور موثر پیدا کردند.

وی ادامه داد: در ۶ ماهه اول در حوزه فوریت‌های پلیس، ۱۷ درصد تماس با ۱۱۰ شهرستان اردستان افزایش داشته که تماس‌های عملیاتی نیز ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده همچنین ۲۴ درصد کاهش در حوزه سرقت داشتیم.

فرمانده انتظامی اردستان بیان کرد: در خصوص زلزله شب گذشته در شهرستان، از همان لحظات اولیه ستاد بحران در شهرستان تشکیل شد و آماده باش صورت گرفت که خوشبختانه تاکنون خسارت جانی و مالی گزارش نشده است.