به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت شهادت حضرت فاطمه معصومه (س)، اظهار داشت: ایشان دارای فضیلتهای ممتازی است، فضائل علمی، معرفتی، ایمانی، اخلاقی، معنوی، سیاسی و مبارزاتی از جمله آنها است.
نسل جوان باید با تاریخ ایران اسلامی آشنا شود
وی عنوان کرد: این فضیلتها باعث شد که بر گرداگرد ایشان انسانهایی بافضیلت اجتماع کنند و با الگو قراردادن ایشان مجاهدان و مجتهدانی تربیت شدند که امروز در سایه تربیت این مجاهدان و مجتهدان، تأثیرگذاری حضرت فاطمه معصومه (س) را بر معادلات جهانی مشاهده میکنیم، راه سخت و دشوار جهاد و اجتهاد با الگو قراردادن این بانوی جوان میسر شد.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۳ مهر و هجرت تاریخساز امام راحل از عراق به پاریس در سال ۱۳۵۷، گفت: امام راحل به نصرت الهی و وعده الهی ایمان و عقیده داشت، با صفای باطن خود و معنویت خود دلهای مردم بهسوی او جذب شده بودند.
حجتالاسلام شاهرخی، گفت: امروز هیچ رویدادی در منطقه به سرانجام نمیرسد، مگر جمهوری اسلامی که امام راحل پایهگذاری کرده در آن نقشی داشته باشد، نسل جوان ما باید با این تاریخ آشنایی بیشتر داشته باشند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر، گفت: سه هزار روستا در لرستان داریم، برخی از آنها در مناطق صعبالعبور و کوهستانی قرار دارند، خدمات جمهوری اسلامی به روستائیان و عشایر قابلتقدیر است، البته برخی از روستاها هم هستند که به عللی از این خدمات کمتر بهرهمند شدهاند و مسئولان کشوری و استانی باید به این روستاها توجه بیشتری کنند.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: برخی از روستاها هنوز از آب سالم آشامیدنی، راه، مدرسه، بهداشت و… بهرهمند نیستند.
لزوم برخورد قاطع و بازدارنده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با هنجارشکنان
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی مایه آرامش، نظم و امنیت در کشور است، نیروی انتظامی اقتدار نظام جمهوری اسلامی را در کنار نیروهای مسلح به نمایش میگذارد و همچنین حافظ ارزشها، حامی دین و پیرو ولیفقیه است.
وی، بیان داشت: البته مشارکت و تعامل مردم با نیروی انتظامی و نیروهای مسلح، میتواند در موفقیت بیشتر نیروی انتظامی تأثیر داشته باشد، نیروی انتظامی در کشور محبوب است، اما میتواند بیش از این محبوبتر هم باشد، آن جایی است که مردم احساس کنند که در همه صحنهها، اتفاقات و رویدادها نیروی انتظامی حامی مظلوم و مقتدر در برابر هنجارشکنان و متخلفان است. البته رأی قاطع دستگاه قضایی در برابر هنجارشکنان و متخلفان، در تقویت نیروی انتظامی تأثیر کامل دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با هنجارشکنان، گفت: این امر میتواند عبرتی برای هنجارشکنان باشد.
چهره وحشی و جنایتکار رژیم پلید صهیونیستی بر همه آشکار شده است
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۵ مهر و حماسه طوفان الاقصی، گفت: آنچه که رژیم جلاد صهیونیستی در بیش از ۷۰ سال جمعآوری کرده بود، در این دو سال الحمدلله بر باد فنا داد، چهره وحشی و جرم و جنایتکار این رژیم پلید برای عموم مردم آشکار شد.
وی ادامه داد: امروز خیابانهای کشورهای اروپایی که روزی طرفدار آن بودند، پرچم این رژیم را آتش میزنند، امروز این رژیم منفورترین انسانها هستند، اینها کاروان پایداری و مقاومت که مرکب از ۴۴ کشتی بود با ۴۴۰ نفر را دستگیر کردهاند، اما کاروان دیگری در حال حرکت است، رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که فلسطین باقی میماند، دولت فلسطین در این سرزمین تشکیل خواهد شد.
