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۲۰ فروردین ۱۳۸۷، ۱۳:۲۵

علی احمدی به مهر خبر داد:

توجه ویژه به دانش آموزان نخبه و استعدادهای درخشان در رشته علوم انسانی

توجه ویژه به دانش آموزان نخبه و استعدادهای درخشان در رشته علوم انسانی

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال جاری به نخبگان علوم انسانی در آموزش و پرورش پیش از گذشته توجه می شود.

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حوزه علم، فناوری، فرهنگ و ادب استعدادهای درخشان زیادی در مدارس  کشور وجود دارند، افزود: باید به این افراد بهای لازم داده شود و رشته علوم انسانی نیز باید بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.

وی  ادامه داد: باید دانش آموزان نخبه که ذائقه شعر دارند یا نویسنده هستند و دانش آموزانی که در رشته های هنری آمادگی  دارند، شناسایی شده  و در قالب مدارس ویژه ای همچون مدارس استعداد درخشان علوم انسانی مشغول به تحصیل شوند تا بتوان از آنها پشتیبانی کرد و ابزار کار لازم را در اختیار آنها قرار داد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دانش آموزان نخبه مدارس استعدادهای درخشان اظهار کرد: دانش آموزان این مدارس هم ضمن اینکه در رشته های تحصیلی خود در علوم تجربی و ریاضی مشغول هستند باید در قالب کلاس های فوق برنامه به مباحث مدیریتی، اقتصادی و جامعه شناسی بپردازند تا پایه های تحصیلی آنها در علوم انسانی قوی شود.

کد مطلب 661028

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