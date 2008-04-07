مردم از سیستم بهداشت و درمان رضایت ندارند

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر از کمبود منابع مالی و مدیریت و بهره وری از منابع مالی به عنوان دو بخش مشکل ساز در حوزه سلامت یاد کرد و افزود: به نظر می رسد دولت نتوانسته در چارچوب برنامه چهارم حرکت کند.

وی گفت: مردم ما رضایتمندی از سیستم بهداشت و درمان ندارند و این مسئله باز می گردد به هزینه هایی که هر سال بر دوش مردم سنگینی می کند.

وی ادامه داد: برخی از دولتمردان نیز معتقدند که بعضی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه سلامت، قابلیت اجرایی شدن ندارد.

شهریاری، به ماده 90 این برنامه اشاره کرد و افزود: رئیس جمهور طی سخنانی در سال گذشته عملا اذعان داشت که نمی توان 3 تا 4 هزار میلیارد تومان افزایش بودجه در حوزه سلامت صورت داد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این نارضایتی را متوجه بیماران، جامعه پزشکی و دولتمردان دانست و گفت: متاسفانه مردم فقط همان چند درصد ناچیز از پزشکان که وضعیت مالی مناسبی دارند را، می بینند در صورتی که اکثریت پزشکان که 70 درصد پزشک عمومی هستند، زندگی در خور شان خود ندارند و مابقی پیراپزشکان و پرستاران نیز وضعیت مناسبی ندارند.

شهریاری همچنین درخصوص مطلوب بودن وضعیت سلامت مردم گفت: افزایش حداقل 10 سال متوسط طول عمر مردان و زنان در بعد از انقلاب، نشان از وضعیت مطلوب سلامت در جامعه دارد.

وی از کنترل بیماریهای واگیردار نیز به عنوان یکی دیگر از موفقیت های حوزه بهداشت و درمان در بعد از انقلاب نام برد و افزود: ولی آنچه مهم به نظر می رسد، میزان رضایتمندی مردم در حوزه سلامت است.