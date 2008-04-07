شورای جهانی کلیساها فیلم ضداسلامی "فتنه" را تقبیح کرد

پخش فیلم "فتنه" نمونه آشکاری از اسلام‌هراسی است

مدیر برنامه همکاری و گفتگوی بین دینی شورای جهانی کلیساها تصریح کرد: فیلم "فتنه" که از سوی سیاستمدار راست‌گرای هلندی در اینترنت پخش شده نمونه آشکاری از اسلام‌هراسی است.

کشیش دکتر شانتا پیرم‌واردانا مدیر برنامه همکاری و گفتگوی بینی دینی شورای جهانی کلیساها گفت: سازنده فیلم "فتنه" با استفاده از تصاویر و بدون آنکه هیچ تلاشی برای جدایی آن از خط فکری اسلام صورت دهد افراط‌گرایی و خشونت را به تصویر کشیده است. افراط‌گرایی را باید به‌واسطه گفتگوی دینی مورد بررسی و رفع قرار داد.

نمایندگان کلیسای هلند در شورای جهانی کلیساها نیز انتقادهای خود را از سیاستمدار جناح راستی این کشور که این روزها به فیلمساز تبدیل شده منعکس کرده و تأکید کردند که دیدگاههای وی مورد پذیرش بیشترین جمعیت این کشور نیست.

همچنین کمیته مرکز شورای جهانی کلیساها در بیانیه خود از رهبران دینی خواسته در راستای مصالحه و تساهل فعالیت کرده و رهبران مسیحی را ترغیب کردند هرگاه جامعه ، اعضای یک جامعه و اعتقادهای آنها مورد اهانت قرار گرفت، با اعضای جامعه خود مستقیم صحبت کرده و ارزشهای اخلاقی عشق به همسایه خود و همچنین مصالحه را یادآوری کنند.

پاپ از کنیسه نیویورک دیدار می‌کند

بندیکت شانزدهم با هدف بهبود روابط بین دینی کاتولیک و یهود، طی سفر ماه جاری خود به ایالات متحده از کنیسه نیویورک نیز دیدار می‌کند.

پاپ در نخستین سفر خود به ایالات متحده که طی روزهای 15 تا 20 آوریل ( 26 تا 31 فروردین) صورت می گیرد از کنیسه پارک ایست در نیویورک دیدار خواهد کرد. این تصمیم مبنی بر دیدار 20 دقیقه ای پاپ در روز 18 آوریل (29 فروردین) با هدف بهبود روابط میان مسیحیان کاتولیک و یهودیان اتخاذ شده که به دنبال نگرانی رهبران یهودی از بخشهایی از نیایش لاتین تریدنتین خدشه دار شده است.

دیدار پاپ از این کنیسه نخستین دیدار وی از یک کنیسه آمریکایی و سومین دیدار پاپی از کنیسه یهودیان در کل جهان محسوب می شود. این مراسم عشای ربانی لاتین، از سوی اقلیت سنتی کاتولیکها برگزار می شود اما این موضوع پس از آن که پاپ استفاده از این مراسم را آزاد اعلام کرد بار دیگر موجبات نگرانی رهبران یهودی را فراهم کرد.

از زمانی که طرح سفر پاپ بندیکت به ایالات متحده اعلام شده رهبران یهودی بسیاری خواستار دیدار با رهبران کاتولیکهای جهان شده اند که این امر به علت پاره ای از مسائل صورت نگرفته است.

کلیسای قبطی مصر به نشر اکاذیب با هدف منافع مالی متهم شد

در شرایطی که کلیسای ارتدکس قبطی مصر مصرانه اعلام می کند حضرت مریم(س) به طور مرتب در بخشهای مختلف این کشور تجلی می‌یابد، مسیحیان سکولار این کلیسا را به ترویج اکاذیب برای به دست آوردن منافع مالی متهم کرده‌اند.

اسقف سلب ماتا ساویریس در این رابطه اظهار داشت: تجلی مریم مقدس امر غریبی نیست و بارها اتفاق افتاده، که این امر پس از تجلی مشهور وی در سال 1968 بیشتر در ماه آوریل صورت می گیرد. تجلی مریم مقدس در سال 2000 توسط میلیونها مسلمان و مسیحی قبطی رؤیت شد.

مقامهای کلیسا در سال 2000 اعلام کردند مریم مقدس در کلیسای سنت مارک در شهر اسیوط ظاهر شده که برای نخستین بار نبود که اتفاق افتاد. مشهورترین موردی که توسط مسیحیان مصری گزارش شده در سال 1989 در کلیسای سنت مری در زیتون جنوب قاهره رخ داد. دو مکانیک که در گاراژ شهر کار می کردند اعلام کردند راهبه ای را دیدند که لباس سفیدی پوشیده و روی گنبد بزرگ کلیسا روی سقف ایستاده بود. این تجلی مریم مقدس توسط پاپ سیریل ششم به رسمیت شناخته شد.

جمال اسد از فعالان کلیسای قبطی گفت: کلیسا تنها بر احساسهای دینی مردم سرمایه گذاری می کند تا به منافع بسیاری دست یابد. کلیسا از چنین اکاذیبی سوده می برد تا هزاران تصویر و شمایل را به فروش برساند. انجیل شرایط ویژه ای را برای معجزه تلقی کردن رویدادی تعیین کرده و مهمترین آن خارق العاده بودن آن رویداد است که تکرار ناپذیر باشد. این همه گفتگو درباره تجلی مریم مقدس ماهیت معجزه را زیر سؤال می برد، چراکه اگر معجزه بیش از حد تکرار شود دیگر معجزه نیست.

رهبران دینی برای محکومیت تروریسم متحد شوند

کلیسای حواری ارامنه در پاسخ به دعوت علمای مسلمان برای گفتگوی بین‌ادیان اعلام کرد: تمام رهبران دینی باید برای محکوم کردن انزجار و تروریسم متحد شوند.

اسقف اعظم یزنیک پطرسیان رئیس روابط بین مذاهب کلیسای حواری ارامنه در پاسخ این کلیسا به نامه 138 نفر از علمای مسلمان که سال گذشته با عنوان" کلام مشترک" برای رهبران مسیحی دنیا ارسال شد گفت: ما این امر را ضروری می‌دانیم که گفتگویی صادقانه میان ادیان توحیدی صورت گیرد و هدف آن باید تقویت ارزشهای ازلی و مشترک بشر، تقویت روابط بین ادیان، حمایت از تمام مخلوقات خداوند باشد.

اسقف پطروسیان در نامه خود به شاهزاده قاضی بن طلال مدیر مؤسسه اندیشه اسلامی آل بیت در اردن که این نامه را به رهبران مسیحی ارسال کرده به تاریخ طولانی مدت روابط میان مسیحیان ارمنی و همسایگان مسلمان آنها اشاره کرده است.

وی یادآوری کرده است که در اوایل قرن بیستم کشورهای اسلامی به بازماندگان نسل‌کشی ارامنه پناه داده و امروز این امر را می‌توان بهترین نمونه زندگی هماهنگ مسیحیان و مسلمانان درکنار یکدیگر دانست که در مواقع دشواری و سختی از یکدیگر حمایت کردند و از موهبت زندگی صلح آمیز بهرمند شدند.

دالایی لاما اعلام کرد برای تناسخ و زندگی بعدی خود آماده می‌شود

رهبر معنوی بودائیان تبت اعلام کرد به زمان بیشتری برای آماده شدن در استقبال از زندگی بعدی خود نیاز دارد و به دنبال روزی است که نقش سیاسی خود را به رهبران جوان منتقل کند.

رهبر 72 ساله بودائیان تبت پیش از این گفته بود ظرف چند سال آینده به طور کامل بازنشست خواهد شد. دالایی لامای چهاردهم طی یک نشست خبری در دهلی نو اظهار داشت: ممکن است تا چند وقت آینده کاملا از نقش سیاسی خود داوطلبانه و با مسرت استعفا دهم. در حال حاضر هم در موضع نیمه بازنشسته هستم.

این رهبر معنوی بودائیان یادآور شد که باید زمانی را به منظور آمادگی برای زندگی بعد خود اختصاص دهد.

دالایی لاما که در سال 1989 به علت پیگیری مبارزات غیرخشونت آمیز خود علیه چین برای آزادی سرزمین خود برنده جایزه صلح نوبل شد، تصریح کرد: ترجیح می دهم رهبران جوان و شایسته جایگزین من شوند، در رابطه با نسل بعدی رهبران تبت نگرانی خاصی ندارم.

دوره 9 روزه نیایشهای مؤمنان هندو از امروز آغاز شد

مؤمنان هندو از روز یکشنبه 18 فروردین‌ماه تا هشت روز دیگر به دعا و نیایش ‌پرداخته تا ابعاد زنانه الهه‌های خود را مورد تکریم قرار دهند.

مؤمنان هندو برای الهه‌های دورگا، لاکشمی و ساراسواتی دعا می‌کنند. مردان و زنان هندو در این مدت روزه گرفته به طوری که از گوشت پرهیز کرده و در صبحگاه و سحرگاه برای الهه‌های خود گل نذر می‌کنند.

در دوره نه روز نیایش هندوها برای ثروت و رفاه از الهه لاکشمی کمک می‌خواهند. الهه دورگا از دیگر الهه‌های مورد توجه این دوره است که نماینده قدرت بوده و حافظ نظم و پرهیزگاری اخلاقی در آفرینش است. واژه دورگا به زبان سانسکریت به معنای محل مورد حفاظتی بوده که دسترسی به آن دشوار است.

الهه دورگا همچنین به مادر آسمانی شهرت دارد که براساس اعتقاد هندوها آنها را از شر و فلاکت و نیروهای منفی چون خودخواهی، تعصب، انزجار، خشم و حسد دور می‌کند.