استقلال هسته ای یک اقدام راهبردی است/ هدف گیری آمریکایی ها دربرچیدن فن آوری هسته ای ایران شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی طی سخنانی در جمع تعدادی از مسئولین ستاد کل به مناسبت فرا رسیدن 20 فروردین ماه روز ملی فناوری هسته ای ایران ، ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت موفقیت های روز افزون کشورمان خدمت مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای و ریاست جمهوری ، نخبگان و آحاد مختلف مردم همچنین گفت: بحول و قوه الهی و با اتکاء به منابع نور امامت و ولایت ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی هر روز که می گذرد قدم در راهی نهند که نظام مقدس جمهوری اسلامی گامی به پیش را تجربه می کند.

وی افزود: اینک که جامعه نوین کشور عزیزمان عمر سی ساله خود را می نگرد برگ های زرین و طلایی بی شماری را نظاره می کند که با عبور از سختی ها و تنگه های صعب العبور، تاریخچه سراسر عزت، شجاعت، تدبیر، کارآمدی، ایثار و تلاش را به نمایش در می آورد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد : نام گذاری سال جاری به نوآوری و شکوفایی و برگزاری جشن پیروزی هسته ای ملت ایران در آستانه امسال نوید دهنده روزهایی است که با انتشار اخبار پیشرفت های روز افزون جمهوری اسلامی ایران دل های بسیاری ازمردمان سراسر جهان شاد و این عمیق استراتژیک پایان ناپذیر انقلاب اسلامی استوارتر از قبل به مقابله با جهل و سیاهی و ظلم مستکبران عالم می پردازد.

سرلشکر فیروزآبادی گفت: امروز هدف گیری آمریکایی ها دربرچیدن فن آوری هسته ای ایران و محروم ساختن ملت ما از حقوق مسلم خود به شکست انجامیده است و نایل آمدن ایران به مرحله ای شکوهمند و شکوفا از صنعتی شدن بسیار سخت و خارج از ظرفیت تحمل سردمداران ماجراجوی کاخش سفید می باشد ، هر چه می گذرد آمریکایی طرح تسلط بر دنیا و از جمله جهان اسلام را برای خود بیشتر شبیه یک رویا و به گونه آرزویی دست نیافتنی می پندارند.

وی افزود: پیروزی بزرگ هسته ای ایران، حاصل تدبیر و درایت مقام معظم رهبری، رویکرد هوشمندانه مسئولین نظام و دولت شجاع و خدمتگزار و مقاومت و ایستادگی عموم ایرانیان در دفاع از حقوق مسلم خود وهمچنین بی اعتنایی آنان به تهدیدات و تحریم های اعمال شده از سوی بعضی قدرت های بزرگ بوده و پیشرفت های خیره کننده و تلاش های علمی و فناوری درتاریخ 30 ساله استقرار نظام جمهوری اسلامی، هم اینک به نشانه ناکارآمدی و کهنه شدن حربه تحریم در دنیای امروز، به ویژه در رویارویی با ملت دلیر و فهیم ایران، مبدل شده است.

سرلشکر فیروزآبادی در پایان با اشاره به اهمیت روز ملی فناوری هسته ای و تجلیل از مقاومت و پایداری ملت ایران و نخبگان و دانشمندان جوان هسته ای که با انگیزه و ایمان راسخ خود پیشرفت و تسریع فرآیند توسعه کشور را رقم زده اند گفت: به یاری خداوند متعال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پا به پای ملت با ایمان و انقلابی و مصمم ایران و مسئولین هوشمند نظام ودولت محبوب گام برداشته و در سال نوآوری وشکوفایی، فتنه های دشمنان را ناکام و آنان را از پیگیری خط توطئه و تهدید پشیمان خواهند کرد.