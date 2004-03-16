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۲۶ اسفند ۱۳۸۲، ۱۵:۱۵

تروريسم، مراكز فرهنگي هنري اسپانيا را به تعطيلي كشيد

به دنبال نگراني از ادامه حملات تروريستي ، كليه مراكز هنري و فرهنگي مادريد به مدت سه روز تعطيل شد.

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از روزنامه" هنر" ، طي روزهاي گذشته  ، تمام مراكز فرهنگي شهر مادريد اسپانيا فعاليت هاي خود را  متوقف كرده بودند  . اين تعطيلي كه به شكل رسمي در روز هاي 11 ، 12 و 13 مارس صورت گرفت ،  شامل ،  موزه پرادو ، مركز فرهنگي ملكه صوفيا ، تمام  موزه هاي ديگر ، بايگانيها و كتابخانه ملي  شهر مادريد .  همچنين اداره تحصيلات ، فرهنگ و ورزش ،  نيز كليه كلاسهاي مدارس و دانشگاهها را در روز هاي ياد شد ه ،  تعطيل  اعلام كرده بود .

   دامنه اين تعطيلي ها به مراكز غير ملي  اسپانيا نيز همچون دانشگاه بين المللي " مندز پلايو" و دانشگاه ملي تحصيلات از راه دور نيز كشيده شده ،  همچنين تمام مراكز وابسته به انيستيتو ملي علوم، هنرها و موسيقي نيز درميان مراكز تعطيل در روز هاي 11 ، 12 و 13 مارس بودند .

گفتني است ، هر چند اين تعطيلات رسما به عنوا ن سوگواري درگذشتگان و قربانيان حوادث اخير ، انجام گرفته بود ،  با اين وجود ترس از حملات مجدد تروريستي طي روز هاي اخير مهمترين دليل پيوستن موزه ها و ديگر مراكز هنري به اين تعطيلات به شمار مي رفت . اروپائيان ،  بمب گذاري هاي اخير اسپانيارا كه طي آن  صدها نفر كشته و زخمي شدند،  با حوادث تروريستي 11 سپتامبر مقايسه مي كنند .

 

کد مطلب 66110

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