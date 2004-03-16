تروريسم، مراكز فرهنگي هنري اسپانيا را به تعطيلي كشيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر" از روزنامه" هنر" ، طي روزهاي گذشته ، تمام مراكز فرهنگي شهر مادريد اسپانيا فعاليت هاي خود را متوقف كرده بودند . اين تعطيلي كه به شكل رسمي در روز هاي 11 ، 12 و 13 مارس صورت گرفت ، شامل ، موزه پرادو ، مركز فرهنگي ملكه صوفيا ، تمام موزه هاي ديگر ، بايگانيها و كتابخانه ملي شهر مادريد . همچنين اداره تحصيلات ، فرهنگ و ورزش ، نيز كليه كلاسهاي مدارس و دانشگاهها را در روز هاي ياد شد ه ، تعطيل اعلام كرده بود .

دامنه اين تعطيلي ها به مراكز غير ملي اسپانيا نيز همچون دانشگاه بين المللي " مندز پلايو" و دانشگاه ملي تحصيلات از راه دور نيز كشيده شده ، همچنين تمام مراكز وابسته به انيستيتو ملي علوم، هنرها و موسيقي نيز درميان مراكز تعطيل در روز هاي 11 ، 12 و 13 مارس بودند .

گفتني است ، هر چند اين تعطيلات رسما به عنوا ن سوگواري درگذشتگان و قربانيان حوادث اخير ، انجام گرفته بود ، با اين وجود ترس از حملات مجدد تروريستي طي روز هاي اخير مهمترين دليل پيوستن موزه ها و ديگر مراكز هنري به اين تعطيلات به شمار مي رفت . اروپائيان ، بمب گذاري هاي اخير اسپانيارا كه طي آن صدها نفر كشته و زخمي شدند، با حوادث تروريستي 11 سپتامبر مقايسه مي كنند .