قيمت انسولين افزايش نيافته ، ديابتي ها اين دارو را گران نخرند

دكتر اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر درباره علائم اين بيماري افزود: با توجه به اينكه بيماري ديابت علائم خاصي نظير درد ندارد، بنابراين نزديك به 70 درصد بيماران ديابتي هنوز ناشناخته اند.

وي گفت: بيماران در صورتي كه افزايش چشمگيرقند داشته باشند و براي آنها خطر ساز شود به بيماري خود آگاه مي شوند، حتي 99 درصد بيماران ديابتي كه بيماري آنها شناخته شده، بيماري آنها از كنترل نامطلوبي برخوردار است چون ديابت در كشور ما به شيوه سنتي درمان مي شود.

دكتر رجب اظهار داشت: در درمان سنتي، به بيماران ديابتي فقط توصيه مي شود كه فعاليت جسماني داشته باشند و به مصرف صحيح تغذيه و داروهاي خود توجه كنند، اما به علت اينكه اين بيماري همراه با درد نيست بيماران، بيماري خود را جدي نمي گيرند.

وي با بيان اينكه متاسفانه در درمان ديابت اصل مهم "آموزش" فراموش شده است، افزود: آموزش بخشي از درمان است و مي تواند نگرش بيماران را نسبت به زندگي و بيماري ديابت تغيير دهد.

رئيس انجمن ديابت ايران گفت: با آموزش مي توان به بيماران اطلاعات كاملي در مورد بيماري ديابت داد تا به وسيله آن از عوارض ناشي از ديابت پيشگيري شود.

وي افزود: در كنار آموزش، بيماران با در اختيار قرار گرفتن امكانات مي توانند به صورت روزانه قند خون و قند ادرار خود را كنترل كنند.

دكتر رجب گفت: متاسفانه بر اساس آمارها، هر 15 سال يكبار تعداد بيماران ديابتي سه برابر مي شود، همچنين اين آمارها نشان مي دهند كه ميزان عمر بيماران ديابتي كاهش يافته است.

وي درباره تغذيه بيماران ديابتي گفت: بيماران ديابتي بايد از مصرف مواد غذايي كه مزه شيريني آن به خوبي حس مي شود، نظير شكر، قند، نوشابه، خرما، عسل، توت خشك و بستني، پرهيز كنند و بقيه مواد غذايي را نيز بايد در حد نياز طبيعي بدن اما به مقدار كم و در وعده هاي غذايي بيشتر مصرف كنند، البته اين موارد فقط براي بيماراني توصيه مي شود كه وزن طبيعي دارند.

خانم هاي باردار مراقب قند خون خود باشند

دكتر رجب گفت: آمار ها نشان مي دهد كه دو تا پنج درصد زنان باردار ممكن است در طول بارداري خود به بيماري ديابت مبتلا شوند و اين شامل زناني مي شود كه يكي از بستگان درجه يك آنها به اين بيماري مبتلا هستند و يا با افزايش فشار خون، چربي و افزايش وزن، تولد نوزاد بالاي چهار كيلو و استرس مداوم مواجه باشند.

وي با بيان اينكه نزديك به چهار ميليون بيمار ديابتي در كشور وجود دارد، افزود: اين بيماري اغلب در سنين شش تا هفت سال و افراد بالاي 25 سال شايع است .

رئيس انجمن ديابت ايران درباره تاثير مصرف زياد قهوه بر بهبود بيماري ديابت نوع دوم كه به تازگي از سوي محققان خارجي به اثبات رسيده است، گفت: مردم كشورهاي اروپايي حداقل روزي شش تا هفت ليوان قهوه مي خورند در اين صورت نبايد بيمار ديابتي داشته باشند، در صورتي اين بيماري در آن كشورها هم وجود دارد و مصرف قهوه نمي تواند اين بيماري را بهبود بخشد.