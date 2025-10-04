۸۵ کیلو تریاک در کامیون در نائین کشف شد

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله و برخورد با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت نائین حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین در ادامه افزود: ماموران ضمن هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۸۵ کیلو و ۵۹۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود را کشف کنند.

وی تصریح کرد: در این عملیات ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.