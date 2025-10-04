  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۸

جانباز سرافراز «سردار نظر همتی»به شهدای گرانقدر پیوست

ایلام - جانباز سرافراز ۷۰ درصد «سردار نظر همتی»به شهدای گرانقدر پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهید نظر همتی، رزمنده دلاور لشکر ۱۱ امیرالمؤمنین (ع) که سال‌ها با جراحت سنگین قطع نخاعی ناشی از جانبازی ۷۰ درصد زندگی کرد، آسمانی شد و به شهدای گرانقدر پیوست.

متن پیام تسلیت محمد رحیمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام به شرح زیر است:

خبر شهادت جانباز سرافراز نظر همتی موجب تأثر و اندوه شدید جامعه ایثارگری استان ایلام گردید. سردار همتی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که در راه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مجروحیت سنگینی (۷۰ درصد جانبازی و قطع نخاع) را متحمل شد و با صبر و استقامت مثال‌زدنی، الگویی برای ایستادگی باقی ماند.

شهادت این سردار سرافراز و جانباز فداکار، بار دیگر داغی سنگین بر دل‌های ما نهاد، سردار شهید نظر همتی، نماد ایثار و مقاومت بود؛ مردی که با وجود تحمل درد ناشی از قطع نخاعی، همواره با روحیه جهادی خود، مایه دلگرمی و امید خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بود.

اکنون ایشان به سرمنزل مقصود رسید و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. این ضایعه جانکاه را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده معزز، همرزمان و عموم مردم شهیدپرور استان ایلام تسلیت عرض نموده و برای این شهید عالی‌مقام علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت دارم.

جزئیات مراسم تشییع و خاکسپاری این سردار شهید متعاقباً از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اعلام خواهد شد.

