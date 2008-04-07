اعضای شورای "ساماندهی آسیبهای اجتماعی و اعتیاد کشور" منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای این شورا به منظورهماهنگی و عملیاتی کردن ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه با عنوان پیشگیری از آسیب های اجتماعی و همچنین سیاست های مصوب کلی نظام در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر به عضویت شورای مذکور درآمدند.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی دکتر غلامعلی افروز رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران ، دکتر ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی کشور، دکتر محمود عسگری آزاد معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، دکتر سید موید علویان معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر محمد اسحاقی معاون سازمان ملی جوانان، محسن احمدی مشاور وزیر ومدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، محمد فاضلی معاون حمایت ودرمان کمیته امداد امام خمینی (ره) ، دکتر پرویز افشار مشاور وزیر رفاه وتامین اجتماعی در امور سلامت و آسیب های اجتماعی ، دکتر سعید صفاتیان مدیر کل امور درمان، بارپروری و حرفه آموزی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سید عبدالله عمادی مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقرزدایی وزارت رفاه و تامین ا جتماعی و دکتر هومن نارنجی ها مدیر کل دفتر فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر به عضویت در شورای " ساماندهی آسیب های اجتماعی و اعتیاد کشور منصوب کرد.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی در این احکام ابراز امیدواری کرده است تا اعضای شورا در سایه درایت، کاردانی و تعامل مطلوب با سایر اعضا در پیشبرد این وظیفه خطیر گام بردارند.