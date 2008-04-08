استان مرکزی از قطبهای مهم فناوری هسته ای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدرضا امامی، عصر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: 80 درصد پرسنل فعال آب سنگین را جوانان منطقه تشکیل می دهند و رشته دانشگاهی در این رابطه در دانشگاه اراک مکمل وجود مجتمع آب سنگین در اراک است.

امامی با اشاره به توانمندی های مختلف استان مرکزی در حوزه فناوری هسته ای، صنعت، کشاورزی و نیروی انسانی خاطرنشان کرد: استان مرکزی همه زمینه های توسعه کشور را در خود دارد که این امر باعث افتخار استان است.

وی با تاکید بر اینکه این توانمندی ها می تواند در راستای توسعه استان استفاده شود ادامه داد: انرژی هسته ای جایگزین عقلانی و به جایی برای نفت است که می تواند آینده توسعه و انرژی کشور را تضمین کند.

امامی با اشاره به اینکه جهش علمی در کشور آغاز شده است و مصداق بازر آن، پیشرفت جوانان ایران اسلامی در حوزه نانوتکنولوژی، سلول های بنیادین و دیگر پیشرفت های جوانان ایران اسلامی است عنوان کرد: ما مجبوریم طی دو برنامه توسعه ای 30 هزار مگاوات انرژی تامین کنیم که انرژی هسته ای جایگزین مطمئنی برای نیاز کشور است.

وی استان مرکزی را یکی از استانهای مهم و توانمند کشور و پایگاه مهمی در فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: مردم و جوانان استان مرکزی در برهه های مختلف از تاریخ برنامه هسته ای ایران حمایت جدی از برنامه کشور داشتند و در بیستم فروردین نیز با حضور پرشور خود این روز را گرامی خواهند داشت.

امامی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران به مدد جوانان خود هم اینک در قله های رفیع علمی و سیاسی جهان ایستاده است و هم اینک به ابرقدرتی در منطقه تبدیل شده است که این موضوع نشان دهنده حرکت سازنده و روبه جلو کشور در بخشهای مختلف علمی و اقتصادی و سیاسی بوده است.