۲۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی، اظهار داشت: در گرامیداشت هفته انتظامی، بیست و یکمین طرح آرامش در شهر، با رویکرد برخورد با خردهفروشان مواد مخدر طی سه روز گذشته در سطح استان و شهرستانهای تابعه اجرا شد.
وی افزود: در این طرح با اشراف اطلاعاتی مأموران مواد مخدر ۱۱ قاچاقچی و ۸۱ خردهفروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به اینکه در این طرح ۲۳۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است، گفت: در این مدت ۳۶۸ معتاد متجاهر جمعآوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.
سردار هاشمی فر با هشدار به قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که پلیس قاطعانه با همکاری دستگاه قضائی با آنها برخورد قانونی خواهد کرد، از شهروندان خواست: موارد مشکوک دراینخصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
