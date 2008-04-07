طرح ایده های نو راهبرد انجمن مدیران صنایع است

به گزارش خبرنگار مهردر رشت ، اکبر تطهیری ظهر دوشنبه در سومین نشست شورای هماهنگی صنایع و معادن گیلان اعلام کرد: سال 87 به عنوان سال نوآوری وشکوفایی ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است و باید با راهکارهای نو بر مشکلات حوزه صنعت و معدن فائق آمد.

وی گفت: با طرح ایده های نو و راهکارهای نو بر مشکلات موجود درعرصه صنعت و معدن به ویژه تحریم های خارجی برعلیه ایران اسلامی غلبه و به رشد و شکوفایی دست یافت.

تطهیری همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به تاثیر ارائه سیمای درست و واقع بینانه از صنعت ومعدن استان در دست دستیابی به رشد و توسعه باید آمار صحیح و دقیقی از تعداد واحدهای تولیدی استان فراهم شود.

رئیس خانه صنعت ومعدن استان نیزدراین جلسه با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه تسهیلات از سوی بانکهای عامل ازقبیل ضوابط و مقررات قابل اصلاح، عدم توجه کافی به ارزش واقعی وثیقه های بانکی، شرایط باز پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش خواستار تجدید نظر در برخی از ضوابط و مساعدت بیشتر در سیستم بانکی شد.

رئیس بانک صنعت و معدن استان گیلان هم در این نشست با اشاره به مقررات و ضوابط بانکی و خدمات ارائه شده توسط این بانک در زمینه ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی بر حمایت ازطرحهای دارای اولویت در استان تاکید کرد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان از دیگر اعضای این شورا دراین نشست با اشاره به اهمیت رعایت الزامات قانونی و فنی در ساخت و راه اندازی شرکت های مستقر در شهرکهای صنعتی خواستار لحاظ نمودن نظرات کارشناسی این شرکت در صدور پروانه های بهره برداری واحدهای صنعتی شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان نیز در ادامه این جلسه خواستار تشکیل کمیته بررسی راهکارهای مناسب رعایت الزامات استاندارد در واحدهای تولیدی استان شد.

محمد حسین اصغریان همچنین با اعلام اینکه با توجه به اهمیت ایجاد خوشه های صنعتی دراستان به ویژه در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی بر لزوم توجه هرچه بیشتر در اجرای مناسب این طرح تاکید کرد.

این مقام مسئول در سازمان صنایع و معادن گیلان در ادامه از تشکیل ستاد بزرگداشت هفته صنعت و معدن با حضور نمایندگان ذیربط در سازمان صنایع و معادن استان شد.