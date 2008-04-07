آغاز اردو با 17 بازیکن / صالح افزون به جمع بزرگسالان پیوست

به گزاش خبرنگار مهر، "فرهاد صالح افزون" در حالی که به طور همزمان از سوی کادر فنی تیم ملی و جوانان به اردوهای تدارکاتی این تیم ها دعوت شده بود بنا به توافق مربیان دو تیم و تصمیم فدراسیون از لیست اردونشینان تیم جوانان کنار گذاشته شد تا کار خود را با ملی پوشان بزرگسال ادامه دهد و فردا همراه با آنها عازم روسیه شود.

همچنین "مجتبی غیاثی" به دلیل مشکلات تحصیلی از شرکت در اردوی آماده سازی تیم جوانان کناره گیری کرد تا این تیم امروز در مجموع با 17 بازیکن از 19 بازیکن دعوت شده دور جدید تمرینات خود را آغاز کند.

در آغاز تمرینات امروز تیم والیبال جوانان که در غیاب مصطفی کارخانه (سرمربی) سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی تشکیل شد مراسم معارفه عباس برقی و محمد خمسه مربیان جدید این تیم برگزار شد و پس از آن بازیکنان مدت زمان کوتاهی را به تمرین پرداختند.

بعداظهر امروز والیبالیست های تیم جوانان در تست آمادگی جسمانی شرکت می کنند و از فردا به طور رسمی برنامه های تمرینی خود را اجرا خواهند کرد.

مصطفی کارخانه فردا شب بلغارستان را به مقصد کشورمان ترک می کند و از صبح چهارشنبه شخصا تمرینات شاگردانش را در این اردوی 12 روزه زیر نظر می گیرد.

مسابقات والیبال جام پادشاهی قزاقستان از 22 خرداد ماه در این کشور آغاز می شود و تیم جوانان کشورمان خود را برای حضور در این بازی ها آماده می کند.