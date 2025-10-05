به گزارش خبرنگار مهر، گروه تئاتر خورشید شهرکرد، با هدف تعمیق مبانی بازیگری فیزیکال و ساختارمند، کارگاه تخصصی خود را تحت عنوان «دلتا»، با تدریس مهدی حسام الذاکرین، هنرمند شناختهشده این عرصه، در تماشاخانه مهر برگزار میکند. این کارگاه فرصتی ارزشمند برای جستجوی رویکردهای نوین در ریختشناسی شخصیت، بر اساس رویکرد «از بیرون به درون» است؛ رویکردی که در حوزه تئاتر فیزیکال، نقشی حیاتی ایفا میکند.
کامیار معتمدیان، سرپرست گروه تئاتر خورشید شهرکرد، در گفتوگو با خبرنگار ایران تئاتر در چهارمحال و بختیاری، در تشریح این کارگاه اظهار داشت: محور اصلی کارگاه «دلتا»، بر دراماتورژی بازیگر از شخصیت نمایش، با تمرکز بر رابطه او با متن استوار است.
در این کارگاه، مدرس تلاش میکند تا از متنِ انتخابی (که در اینجا پرده پنجم، صحنه دوم نمایشنامه اتللو به عنوان یکی از متریالهای اجرایی در نظر گرفته شده) به عنوان ابزاری برای خلق و ساختار بخشیدن به اجرا استفاده کند، نه به عنوان یک مرجع متنی با معانی عمیق و از پیش تعیینشده که با تفسیرهای متعدد قابل دستیابی باشد.
این متن، در واقع، متریالی است که به بازیگر کمک میکند تا عناصر اجرایی را بر صحنه زنده کرده و بسازد؛ اهمیت متن در این رویکرد، همسنگ با اهمیت دیگر عناصر فیزیکی و اجرایی است.
معتمدیان افزود: «دلتا» یک دوره آموزشی فشرده برای بازیگرانی است که در پی فراتر رفتن از بازیگری روانشناختی صرف و ورود به حوزه مهندسی دقیق رفتار فیزیکال هستند. به همین دلیل، حسام الذاکرین در این رویکرد بر چهار تکنیک بنیادین فیزیکال «راه رفتن»، « خشم/عشق»، «ابژه» و «تکست» تمرکز دارد.
هدف، یافتن رفتارهای جسمانی مشخص و پیوند دادن آنها با عواطف و امیال درونی بازیگر است تا بتوانیم این عواطف را به شیوهای قابل تکرار و کنترلشده بیدار کنیم.
وی یاد آور شد: این قابلیت تکرارپذیری، امکان اجرای با کیفیت یک نقش را در دفعات متعدد فراهم میآورد.
همچنین، از آنجا که این دستاوردها بر پایه فیزیکال بنا شدهاند، قابل تحلیل، تغییر و جایگزینی با رویکردهای دیگر برای نقشها و اجراهای جدید هستند. این رویکرد فیزیکال، همچنین، قابل اندازهگیری و مشاهدهپذیر است.
مهدی حسام الذاکرین، که خود از هنرمندان برجسته استان چهارمحال و بختیاری و عضو گروه تئاتر خورشید است، سوابق درخشانی در حوزه تئاتر فیزیکال و تربیت بازیگر دارد.
حضورهای موفق متعدد او در اجراهای مختلف و جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، و اجرای کنونیاش در نمایش تحسینشده «برادران کارامازوف» به کارگردانی اشکان خلیلنژاد در تماشاخانه ایرانشهر تهران، مهر تاییدی بر تخصص و بهروز بودن دانش او در عرصه بازیگری است.
وی تاکنون کارگاههای پرشماری در تهران و دیگر شهرهای کشور برگزار کرده و شاگردان بسیاری را در این عرصه پرورش داده است.
کارگاه آموزشی «دلتا» از تاریخ ۱۸ تا ۲۵ مهر ماه در تماشاخانه مهر شهرکرد برگزار خواهد شد. این دوره برای بازیگران و هنرجویانی که به دنبال تعمیق مبانی فیزیکال و متدهای ساخت رفتار در صحنه هستند، ضروری است.
علاقهمندان به این شیوه تخصصی بازیگری فیزیکال میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر، صرفاً از طریق واتساپ با شماره ۰۹۳۶۳۷۷۴۳۵۳ تماس حاصل نمایند.
