به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در دیدار با فرمانده انتظامی لرستان ضمن تبریک هفته فراجا و تقدیر از مجاهدت‌های شبانه‌روزی پلیس، اظهار داشت: به استناد فرمایش امیرالمؤمنین (ع)، نیروهای نظامی دژ محکم مردم و زینت زمامداران هستند و اقتدار نظام اسلامی با حضور این نیروهای متعهد و مؤمن معنا می‌یابد.

وی با اشاره به موفقیت لرستان در صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه و کسب رتبه برتر کشور، افزود: زیرساخت‌های لازم به‌منظور اتصال کامل سامانه‌های رایانه‌ای میان دادگستری و فراجا باید هرچه سریع‌تر اجرائی شود تا فرایندهای قضائی و انتظامی به‌صورت هوشمند و بدون بروکراسی انجام گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد دادرسی‌ها در استان به‌صورت آنلاین برگزار می‌شود، بیان داشت: هدف ما رسیدن به ۱۰۰ درصد دادرسی الکترونیکی است تا ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت، از خطرات انتقال متهمان نیز جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی در مقابله با جرائم خشن و سارقان حرفه‌ای، تصریح کرد: مجرمان متواری در استان شناسایی شده‌اند و برخورد قاطع با این افراد در دستور کار مشترک دستگاه قضائی و انتظامی قرار دارد.

وی با اشاره بر تشدید برخورد بازدارنده با تیراندازی‌های غیرمجاز و ناامن‌کننده جامعه، گفت: در کنار مجازات‌های قانونی، برای عاملان تیراندازی مجازات‌های تکمیلی متناسب، نیز در دستور کار دستگاه قضائی قرار خواهد گرفت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر آموزش ضابطان قضائی، تصریح کرد: تعامل هوشمند، رعایت قانون و حفظ کرامت انسانی، رمز موفقیت ما در خدمت به مردم است. امروز فراجا بازوی توانمند قوه قضائیه در تأمین نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است.