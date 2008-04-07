اولین تاکسی بیسیم بابل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بابل عصر دوشنبه در جریان بازدید از سازمان تاکسیرانی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر عمده تاکسی های این شهر عمر بالای دو سال دارند که بابل سهم خوبی در نوسازی ناوگان شهری خود دارد.

وی خاطر نشان کرد: تا دو ماه آینده تاکسی بیسیم بابل با 150 دستگاه خودرو سمند سبز فنری با مرکزیت سازمان تاکسیرانی بابل و با شماره تلفن 1818 در خدمت شهروندان خواهد بود.

شهردار بابل با تقدیر از تلاش سازمان تاکسیرانی در ارتقاء وضعیت ناوگان این سازمان گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته می توان گام های توسعه و شکوفایی را در توسعه ناوگان تاکسیرانی شهری شاهد بود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی بابل نیز در ادامه طی گزارشی اظهار داشت: سال گذشته 480 دستگاه تاکسی در بابل تعویض و 180 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان اضافه شده است.

ضیاء بخش محمدی به ساماندهی مسافربرهای شخصی در این شهر اشاره کرد و گفت: در مرحله اول 300 دستگاه خودروی شخصی ساماندهی و بیش از 420 خودروی جدید در انتظار صدور و تحویل کارت سوخت خودروی مورد نظر خود هستند.

وی بودجه امسال سازمان تاکسیرانی بابل را یک میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: میزان درآمد این سازمان در سال گذشته یک میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده است.

محمدی تعداد تاکسی های فعال شهر بابل را هزار و 310 دستگاه اعلام کرد و افزود: از این تعداد 928 دستگاه دوگانه سوز هستند.