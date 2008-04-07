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۱۹ فروردین ۱۳۸۷، ۱۶:۰۵

اولین تاکسی بیسیم بابل راه اندازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: اولین تاکسی بی سیم بابل تا دو ماه آینده در بابل راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بابل عصر دوشنبه در جریان بازدید از سازمان تاکسیرانی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر عمده تاکسی های این شهر عمر بالای دو سال دارند که بابل سهم خوبی در نوسازی ناوگان شهری خود دارد.

وی خاطر نشان کرد: تا دو ماه آینده تاکسی بیسیم بابل با 150 دستگاه خودرو سمند سبز فنری با مرکزیت سازمان تاکسیرانی بابل و با شماره تلفن 1818 در خدمت شهروندان خواهد بود.

شهردار بابل با تقدیر از تلاش سازمان تاکسیرانی در ارتقاء وضعیت ناوگان این سازمان گفت: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته می توان گام های توسعه و شکوفایی را در توسعه ناوگان تاکسیرانی شهری شاهد بود.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی بابل نیز در ادامه طی گزارشی اظهار داشت: سال گذشته 480 دستگاه تاکسی در بابل تعویض و 180 دستگاه تاکسی جدید به ناوگان اضافه شده است.

ضیاء بخش محمدی به ساماندهی مسافربرهای شخصی در این شهر اشاره کرد و گفت: در مرحله اول 300 دستگاه خودروی شخصی ساماندهی و بیش از 420 خودروی جدید در انتظار صدور و تحویل کارت سوخت خودروی مورد نظر خود هستند.

وی بودجه امسال سازمان تاکسیرانی بابل را یک میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: میزان درآمد این سازمان در سال گذشته یک میلیارد و ششصد میلیون تومان بوده است.

محمدی تعداد تاکسی های فعال شهر بابل را هزار و 310 دستگاه اعلام کرد و افزود: از این تعداد 928 دستگاه دوگانه سوز هستند.

کد مطلب 661298

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