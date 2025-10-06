  1. استانها
بندرعباس-سرپرست ناحیه برق پارسیان هرمزگان گفت: ۲ طرح بزرگ برق‌رسانی به طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای پارسیان و دشتی اجرا شده که این طرح‌ها با اعتباری افزون‌بر ۲۱۳ میلیارد ریال اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قائدی در بازدید از طرح‌های برق رسانی به شهرستان پارسیان اظهار کرد: در قالب پروژه برق‌رسانی به نهضت ملی مسکن شهر پارسیان، احداث پنج دستگاه پست هوایی ۴۰۰ کیلوولت و اجرای شبکه‌های برق فشار متوسط و ضعیف در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این طرح یک‌هزار و ۲۷۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و هفت هزار و ۲۷۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث و همچنین ۱۸۰ دستگاه چراغ LED کم‌مصرف ۳۵ وات در معابر و نقاط مورد نیاز نصب شده است.

سرپرست ناحیه برق پارسیان هرمزگان اظهار کرد: این اقدامات با هزینه ۱۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی صنعت برق و با هدف تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های سکونت در طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است.

قائدی همچنین با اشاره به پروژه مشابه در شهر دشتی نیز گفت: در این طرح نیز اقدامات موثری برای توسعه شبکه‌های توزیع برق انجام گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به نصب یک دستگاه سکسیونر هوایی، اجرای ۶ هزار و ۱۷۰ متر وی ادامه داد: پروژه برق‌رسانی به نهضت ملی مسکن شهر دشتی نیز با اعتباری افزون‌بر هفت هزار و ۳۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

سرپرست ناحیه برق پارسیان با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در تسریع روند واگذاری واحدهای مسکونی، گفت: با اجرای این پروژه‌ها، زیرساخت‌های برق‌رسانی در هر ۲ شهر فراهم شده و هم‌اکنون امکان برقدار شدن و واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فراهم است.

