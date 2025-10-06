به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد قائدی در بازدید از طرح‌های برق رسانی به شهرستان پارسیان اظهار کرد: در قالب پروژه برق‌رسانی به نهضت ملی مسکن شهر پارسیان، احداث پنج دستگاه پست هوایی ۴۰۰ کیلوولت و اجرای شبکه‌های برق فشار متوسط و ضعیف در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این طرح یک‌هزار و ۲۷۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و هفت هزار و ۲۷۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث و همچنین ۱۸۰ دستگاه چراغ LED کم‌مصرف ۳۵ وات در معابر و نقاط مورد نیاز نصب شده است.

سرپرست ناحیه برق پارسیان هرمزگان اظهار کرد: این اقدامات با هزینه ۱۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی صنعت برق و با هدف تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های سکونت در طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است.

قائدی همچنین با اشاره به پروژه مشابه در شهر دشتی نیز گفت: در این طرح نیز اقدامات موثری برای توسعه شبکه‌های توزیع برق انجام گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به نصب یک دستگاه سکسیونر هوایی، اجرای ۶ هزار و ۱۷۰ متر وی ادامه داد: پروژه برق‌رسانی به نهضت ملی مسکن شهر دشتی نیز با اعتباری افزون‌بر هفت هزار و ۳۰ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

سرپرست ناحیه برق پارسیان با اشاره به اهمیت این طرح‌ها در تسریع روند واگذاری واحدهای مسکونی، گفت: با اجرای این پروژه‌ها، زیرساخت‌های برق‌رسانی در هر ۲ شهر فراهم شده و هم‌اکنون امکان برقدار شدن و واگذاری انشعاب برق به متقاضیان فراهم است.